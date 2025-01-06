Брюки плохо сидят, джемпер колется, а платье на фотографии смотрится по-другому: мы отправляем обратно непонравившиеся вещи, или просто не покупаем их в магазинах. Получается, что одежда разрабатывается, производится, перевозится, а затем сжигается, так и не будучи использованной.

В Германии во времена быстрой моды и массового производства многие предметы одежды также ожидает эта абсурдная участь. Однако в ЕС этому скоро должен прийти конец. Около года назад участники переговоров между Европейским парламентом и странами-членами Европейского союза согласовали соответствующую норму в Положении об экологичном дизайне, сообщает агентство dpa.

Это означает, что крупным и средним розничным продавцам текстиля вскоре будет запрещено уничтожать непроданные товары, такие как обувь, футболки или свитера, без достаточных на то оснований. По оценкам Европейского агентства по окружающей среде (EEA), сейчас каждый год это происходит с четырьмя-девятью процентами всех текстильных изделий, что соответствует от 260 000 до 590 000 тонн текстиля.

Это имеет прямые негативные последствия для окружающей среды и климата: производство, перевозка и хранение требуют энергетических затрат. К этому добавляются расходы на транспортировку непроданных товаров. Кроме того, при сжигании выделяются парниковые газы и загрязняющие вещества – хотя вещи зачастую сжигаются не в ЕС.

"Значительная часть непроданной продукции в конечном итоге экспортируется из Европы. Основная её часть попадает в Африку и Азию", - сообщают представители EEA. По некоторым данным, в Африке одежда сжигается на свалках под открытым небом.

Согласно решению ЕС, в будущем предприятия, желающие уничтожать текстиль, должны будут предоставить обширную информацию и указать веские причины. Крупные текстильные ритейлеры (продавцы) должны адаптироваться к новым правилам и связанным с ними обязательствам по отчётности примерно до лета 2026 года. У компаний среднего размера есть ещё четыре года. Малые предприятия полностью освобождаются от запрета.

Германия нуждается в национальных нормативных актах для контроля и санкционирования норм ЕС. Представитель Министерства охраны окружающей среды ФРГ сообщил, что работа над ними ведётся и после распада правящей коалиции. "Точные механизмы санкций ещё не определены, но штрафы, безусловно, будут одним из них", - сказал представитель министерства.

Отвечая на вопрос немецкого информационного агентства dpa, несколько крупных текстильных компаний сообщили, что поддерживают постановление ЕС. Вещи, которые можно носить, нельзя уничтожать, сообщили, например, в H&M. Представители компании Zalando выразили аналогичное мнение.

Текстильные ритейлеры почти не критикуют запрет и связанные с ним бюрократические затраты. Сотрудники концерна Otto Group лишь сообщают, что следует ожидать значительных дополнительных бюрократических и финансовых издержек. Представители компании Kik подчёркивают, что стандарты во всех европейских странах должны быть едиными.

Ужесточение правил, похоже, не станет для компаний проблемой. Сотрудники компаний C&A, Kik и Kaufland сообщают, что доля непроданных товаров составляет менее одного процента - в некоторых случаях в пределах тысячной доли. Кроме того, руководство компаний Otto и H&M уверено, что требования ЕС ими уже выполняется. Ни одна компания не сообщила о дополнительных расходах для покупателей, возвращающих заказанную одежду.

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