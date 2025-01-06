В 2024 году после отмены государственных субсидий объемы продаж электромобилей в Германии рухнули. Об этом со ссылкой на данные Федерального автомобильного управления (Kraftfahrt-Bundesamt) сообщает информационное агентство dpa.

В течение прошлого года в Германии было зарегистрировано около 380 600 электромобилей, что на 27% меньше, чем в предыдущем году.

Электрические модели составили 13,5% от общего числа новых регистраций, по сравнению с 18,4% в 2023 году.

"Резкое прекращение государственного субсидирования в конце 2023 года привело к массовой неопределенности среди покупателей. И она продолжается до сих пор, - заявил агентству Константин Галл из консалтинговой компании EY. - На рынке появляются новые и привлекательные модели, но показатели продаж значительно ниже, чем ожидала отрасль и хотели политики".

По данным KBA, в прошлом году в Германии было зарегистрировано около 2,8 млн новых автомобилей, что примерно на 1% меньше, чем в предыдущем году, и примерно на 25% меньше, чем в 2019 году, последнем году перед пандемией коронавируса.

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