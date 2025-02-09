Кладбище как заповедник: в Германии предлагают превратить места упокоения в оазисы для насекомых

Будь то восстановление или начало чего-то нового после военных разрушений или экологического ущерба, Германия и Европа прокладывают новые пути для совершенствования мер по защите климата. На многочисленных могилах главного кладбища Штутгарта ровными рядами высажены одни и те же цветы. Весной здесь доминируют фиалки, маргаритки и изредка желтушник. Но этой традиции может прийти конец — по крайней мере, если экологическая организация Союз охраны окружающей среды и природы Германии (BUND) добьется своего.

BUND стремится к защите природы и биоразнообразия. Согласно представлениям организации, кладбище должно являться не только местом упокоения усопших, но и средой обитания насекомых. Лилит Штельцнер, специалист по охране природы BUND в федеральной земле Баден-Вюртемберг, пояснила: в будущем там, где похоронены тысячи людей, должно слышаться жужжание и гудение насекомых.

Три могилы у входа на кладбище показывают, как это может выглядеть. Там многочисленные насекомые питаются нектаром различных цветов. "Насекомые нуждаются в местных растениях, таких как синяк обыкновенный, колокольчики, васильки, герань, живучка ползучая или воловик лекарственный", — сказала Штельцнер. Но во многих регионах таких растений практически не осталось. Как пояснила биолог, это связано с интенсивным земледелием, отсутствием живых изгородей, малым количеством кустарников и большими полями, на которых произрастает только один вид растений.

Насколько драматично сократилась численность насекомых, показало немецкое Крефельдское исследование. В 2017 году ученые выяснили, что в некоторых заповедниках за последние 25 лет исчезло около 75% биомассы летающих насекомых. "Это всколыхнуло людей", — сказал эксперт по насекомым Петер Вайсхун из Всемирного фонда дикой природы (WWF). По его словам, города и муниципалитеты могут многое сделать для помощи насекомым. Даже менее частое скашивание пошло бы на пользу цветочным лугам и живущим на них насекомым, уточнил Вайсхун.

В 2024 году Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (Nabu) начал реализацию проекта "Лето насекомых" — кампанию по учету видового богатства. В настоящее время количество видов насекомых в Германии оценивается в 33 500, а в мире — в 1,2 млн. Участники проекта должны были фиксировать на природных объектах количество увиденных ползающих и летающих насекомых в течение 60 минут, а также частоту их появления.

Насекомые являются основой пищевой цепочки

Почему нужно защищать мелких животных, таких как пчелы или жуки? Биолог Штельцнер назвала множество причин. Самая важная из них заключается в том, что они находятся в самом низу пищевой цепочки. Если они исчезнут, это будет иметь фатальные последствия для питающимися ими животных — например, птиц, летучих мышей и земноводных.

Для защиты насекомых в городах еще многое предстоит сделать, продолжила Штельцнер. Зеленые насаждения, такие как парки, детские площадки и обочины дорог, могут создаваться специально для насекомых. Это особенно важно для таких опылителей, как пчелы, бабочки, осы и мухи-журчалки. В документах Немецкой ассоциации городов и муниципалитетов и Федерального ведомства по охране природы приводятся конкретные примеры. Среди них — снятие асфальта, посадка цветочных полос, отказ от пестицидов и искусственного освещения, а также благоприятные для насекомых способы скашивания.

Местные цветы вместо экзотических

Сомнительно, что новая концепция садов и кладбищ понравится всем. В отличие от традиционных декоративных растений, местные растения не всегда цветут в одно и то же время. Но Штельцнер верит в грядущие изменения — даже в частных садах. "Люди очень заинтересованы. Они могут сначала попробовать посадку отдельных растений, а затем оценить их преимущества", — говорит она. Одно из преимуществ, например, заключается в том, что выносливые местные растения требуют меньше воды и ухода, чем чувствительные экзотические виды, пояснила биолог.

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