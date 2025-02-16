Как связаны защита болот в Германии и производство теплых курток

Болота в Германии практически полностью уничтожены. Около 95% из них осушены, на этих площадях ведется добыча торфа или возведены постройки. При этом болота очень важны для природы и климата. Они служат средой обитания для редких животных и растений. Кроме того, болота связывают большое количество углерода и тем самым помогают замедлить глобальное потепление. Ученые предупреждают, что эти экосистемы сильнее всего подвержены угрозе исчезновения на Земле.

В Германии есть много болот, которые не сразу можно идентифицировать как таковые. На протяжении многих лет они застраивались или использовались в сельскохозяйственных целях. Сегодня на бывших болотах пасутся коровы, растут деревья, строятся дороги и дома. "Только если внимательно посмотреть на землю, можно понять, что это торфяная почва, что это болото", — пояснила Сабина Вихман, эксперт по болотам из Университета Грайфсвальда. Торф образуется за счет того, что отмершие растения во влажных болотах не разлагаются полностью. Из-за недостатка кислорода со временем образуется толстый слой органического материала.

Защита болот — эффективный подход к защите климата

В результате осушения в почву проникает кислород. Углерод, поглощенный из атмосферы и хранившийся в почве в течение тысяч лет, вступает в реакцию с кислородом и выделяется в виде парникового углекислого газа. "Около семи процентов выбросов парниковых газов в Германии приходится на осушенные торфяники", — сказала Вихман.

Для сельского хозяйства это означает: хотя только около 7% используемых земель являются торфяниками, на эти территории приходится более 40% выбросов парниковых газов в секторе. "Это отличная возможность для того, чтобы на ограниченной территории внести очень эффективный вклад в защиту климата", — убеждена Вихман. Чтобы добиться результата, необходимо остановить осушение и снова поднять уровень воды.

По оценке эксперта по болотам Феликса Грютцмахера из Союза охраны природы Германии (Nabu), в Германии слишком мало делается для защиты болот. По его словам, на пути к климатической нейтральности необходимо ежегодно повторно заболачивать 50 000 гектаров, однако за последние десятилетия было заболочено всего лишь 70 000 гектаров.

Пух для курток из болотных растений

Так называемые палюдикультуры — это один из способов сочетания ведения сельского хозяйства и защиты болот. Речь идет о выращивании специальных растений на повторно заболоченных участках. В качестве палюдикультур могут использоваться классические местные болотные растения, пояснила Вихман. К ним относится камыш, который в основном применяется в северной Германии для постройки крыши в домах.

По словам Вихман, рогоз, который в просторечии называют чистильщиком пушек или трубочистом, также подходит для выращивания в качестве палюдикультуры. "Например, мы уже три года сотрудничаем с британским стартапом, использующим волокна семян рогоза в качестве заменителя пуха для курток", — пояснила эксперт. Остальные части растения можно использовать как строительный и изоляционный материал. Биомасса с болотных лугов также уже перерабатывается в бумагу и упаковку.

Проекты по освоению болотных лугов

Хотя в Германии уже существует несколько проектов по хозяйственному использованию болотных лугов — для выращивания палюдикультур или для установки на восстановленных болотах фотоэлектрических систем — на практике пока охвачено не так много тысяч гектаров. Вихман подчеркнула, что для смягчения последствий изменения климата "необходимо колоссальное сокращение выбросов парниковых газов", а болота играют решающую роль в естественной защите климата.

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