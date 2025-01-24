Как удаленность от центра становится преимуществом бизнеса

Одно из сильных преимуществ концепта stock office Versum заключается в том, что пространство можно адаптировать под конкретные нужды бизнеса. Независимо от того, требуется ли компаниям более открытая планировка или, наоборот, отдельные зоны для различных подразделений, сток-офис предоставляет возможность легко перераспределить пространство, минимизируя затраты на перепланировку. Таким образом создается рабочая среда, которая отвечает потребностям людей, которые в ней проводят основное время.



Вкладывать дополнительные средства в отделку арендуемых помещений не так распространено в Латвии, как, например, в соседней Эстонии — где обычно сдают в аренду пустые пространства, позволяя арендаторам самостоятельно адаптировать офис под свои нужды. Тем не менее, этот тренд постепенно начинает появляться, и все больше компаний начинают осознавать преимущества гибкости в организации пространства.



При этом ключевые особенности, которые делают бизнес-комплекс Versum удобным и комфортным для работы, остаются неизменными. Во всех офисных помещениях потолки 3,4 метра и много естественного света. Это создает пространство, наполненное светом и воздухом, а также комфортные условия для работы в течение всего дня. Во-вторых, Versum продолжает уделять внимание экологической устойчивости, и все решения направлены на снижение негативного воздействия на окружающую среду. На крыше зданий планируется установка солнечных панелей и электрозарядных станций для поддержания экологически чистой энергетической инфраструктуры. При проектировании и строительстве использованы только экологически чистые материалы и технологии, что повышает энергоэффективность здания и способствует улучшению качества окружающей среды.



