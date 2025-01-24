Как удаленность от центра становится преимуществом бизнеса

Рижские компании часто сталкиваются с вопросом: стоит ли выбирать локацию для бизнеса за пределами центра города? Удаленность от центра может восприниматься как недостаток — предполагается, что это неудобно для сотрудников или не так престижно для бренда. При этом современный рынок коммерческой недвижимости и новые подходы к организации бизнес-центров предлагают интересные «нецентральные» решения. Рассмотрим их и постараемся выяснить, почему современный бизнес все больше предпочитает размещать офисы за пределами центра.
Исследования рынка коммерческой недвижимости в Риге подтверждают, что в столице Латвии существует дефицит новых офисных помещений, особенно качественных и современных. О том, что «предложение новых офисов класса A в Риге уменьшается, а новые объекты заполняются, ожидается дальнейшее повышение арендных ставок в этом сегменте» говорит одно их последних исследований Colliers. Это отражает растущую тенденцию, когда арендаторы соглашаются платить более высокую арендную плату за современные высококачественные офисные помещения.
Традиционно арендаторы ищут локации для бизнеса в центре города, однако их количество — особенно если мы говорим про современные отреставрированные здания — сильно ограничено. Компании начинают искать альтернативы, обращая внимание на новые коммерческие комплексы, расположенные не только в центре, но и в более отдаленных районах Риги. Вместе с расширением географии происходит рост интереса к новым офисным форматам. В их число входят и сток-офисы — пространства, объединяющие под одной крышей складское помещение, шоурум и офис. На примере stock office Versum, расположенных в рижском районе Плявниеки, рассмотрим особенности такого формата.
Традиционно арендаторы ищут локации для бизнеса в центре города, однако их количество — особенно если мы говорим про современные отреставрированные здания — сильно ограничено. Компании начинают искать альтернативы, обращая внимание на новые коммерческие комплексы, расположенные не только в центре, но и в более отдаленных районах Риги. Вместе с расширением географии происходит рост интереса к новым офисным форматам. В их число входят и сток-офисы — пространства, объединяющие под одной крышей складское помещение, шоурум и офис. На примере stock office Versum, расположенных в рижском районе Плявниеки, рассмотрим особенности такого формата.
Почему не страшно менять географические привычки
Перемещение из центра Риги в более отдаленные районы может казаться трудным шагом, особенно для тех, кто привык к городской среде и устоявшейся логистике. Отдельным непростым вопросом для рижского бизнеса стоит переезд «с одного берега на другой». И в том, и в другом случае бизнесу важно найти решение, которое сработает на улучшение общего «качества жизни компании». В этом плане сток-офис может стать тем самым вариантом, который снизит затраты, сможет повысить операционную эффективность, упростит внутреннюю логистику и улучшит гибкость бизнеса в целом.
Перспективный район Плявниеки, где располагаются сток-офисы Versum, активно развивается и привлекает внимание многих логистических компаний, которые перемещаются сюда. Во-первых, уже сейчас наблюдается значительное улучшение инфраструктуры: появляются новые транспортные развязки, расширяются дороги, строятся современные жилые и коммерческие объекты. Во-вторых, согласно планам городского развития, район станет важным деловым центром. Это подразумевает создание дополнительных общественных и бизнес-пространств, что обеспечит комфортные условия для предпринимателей и сотрудников.
К еще одному важному преимуществу бизнес-локации вне центра можно отнести отсутствие пробок. Ежедневные утренние и вечерние поездки в центр города оборачиваются часами, проведенными в пробках, что сказывается на продуктивности сотрудников и владельцев бизнеса. В то время как расположение бизнеса вдоль основных магистралей, напротив, может стать гораздо более удобным и эффективным решением. Это облегчает доступ для сотрудников, проживающих в пригородах и близлежащих районах, позволяя им быстрее добираться до работы. Расположение вне центра часто связано с меньшей загруженностью дорог в час пик, что уменьшает затраты времени на поездки. Дополнительно такие локации обеспечивают гибкость: просторные парковки, доступ к логистическим маршрутам и более доступные условия аренды.
В целом, можно говорить о том, что улучшением инфраструктуры и ростом привлекательности района стоимость недвижимости здесь, на улице Улброкас, будет продолжать расти, что делает аренду в этом районе выгодной и в краткосрочной перспективе, и как долгосрочную инвестицию для бизнеса.
К еще одному важному преимуществу бизнес-локации вне центра можно отнести отсутствие пробок. Ежедневные утренние и вечерние поездки в центр города оборачиваются часами, проведенными в пробках, что сказывается на продуктивности сотрудников и владельцев бизнеса. В то время как расположение бизнеса вдоль основных магистралей, напротив, может стать гораздо более удобным и эффективным решением. Это облегчает доступ для сотрудников, проживающих в пригородах и близлежащих районах, позволяя им быстрее добираться до работы. Расположение вне центра часто связано с меньшей загруженностью дорог в час пик, что уменьшает затраты времени на поездки. Дополнительно такие локации обеспечивают гибкость: просторные парковки, доступ к логистическим маршрутам и более доступные условия аренды.
В целом, можно говорить о том, что улучшением инфраструктуры и ростом привлекательности района стоимость недвижимости здесь, на улице Улброкас, будет продолжать расти, что делает аренду в этом районе выгодной и в краткосрочной перспективе, и как долгосрочную инвестицию для бизнеса.
Фокус на потребностях бизнеса и людей
В основе концепции сток-офисa — интеграция нескольких функциональных зон — офиса, склада и шоу-рума — в одном пространстве. Это значительно упрощает процессы, поскольку компаниям не нужно арендовать несколько отдельных объектов для различных нужд. В случае с Versum компании могут организовать рабочие кабинеты для сотрудников, складские помещения для хранения товаров, а также выделить зоны для демонстрации своей продукции (шоу-рум) — все под одной крышей. Это позволяет компаниям минимизировать собственные перемещения по городу упростить логистику в целом.
Одно из сильных преимуществ концепта stock office Versum заключается в том, что пространство можно адаптировать под конкретные нужды бизнеса. Независимо от того, требуется ли компаниям более открытая планировка или, наоборот, отдельные зоны для различных подразделений, сток-офис предоставляет возможность легко перераспределить пространство, минимизируя затраты на перепланировку. Таким образом создается рабочая среда, которая отвечает потребностям людей, которые в ней проводят основное время.
Вкладывать дополнительные средства в отделку арендуемых помещений не так распространено в Латвии, как, например, в соседней Эстонии — где обычно сдают в аренду пустые пространства, позволяя арендаторам самостоятельно адаптировать офис под свои нужды. Тем не менее, этот тренд постепенно начинает появляться, и все больше компаний начинают осознавать преимущества гибкости в организации пространства.
При этом ключевые особенности, которые делают бизнес-комплекс Versum удобным и комфортным для работы, остаются неизменными. Во всех офисных помещениях потолки 3,4 метра и много естественного света. Это создает пространство, наполненное светом и воздухом, а также комфортные условия для работы в течение всего дня. Во-вторых, Versum продолжает уделять внимание экологической устойчивости, и все решения направлены на снижение негативного воздействия на окружающую среду. На крыше зданий планируется установка солнечных панелей и электрозарядных станций для поддержания экологически чистой энергетической инфраструктуры. При проектировании и строительстве использованы только экологически чистые материалы и технологии, что повышает энергоэффективность здания и способствует улучшению качества окружающей среды.
Вкладывать дополнительные средства в отделку арендуемых помещений не так распространено в Латвии, как, например, в соседней Эстонии — где обычно сдают в аренду пустые пространства, позволяя арендаторам самостоятельно адаптировать офис под свои нужды. Тем не менее, этот тренд постепенно начинает появляться, и все больше компаний начинают осознавать преимущества гибкости в организации пространства.
При этом ключевые особенности, которые делают бизнес-комплекс Versum удобным и комфортным для работы, остаются неизменными. Во всех офисных помещениях потолки 3,4 метра и много естественного света. Это создает пространство, наполненное светом и воздухом, а также комфортные условия для работы в течение всего дня. Во-вторых, Versum продолжает уделять внимание экологической устойчивости, и все решения направлены на снижение негативного воздействия на окружающую среду. На крыше зданий планируется установка солнечных панелей и электрозарядных станций для поддержания экологически чистой энергетической инфраструктуры. При проектировании и строительстве использованы только экологически чистые материалы и технологии, что повышает энергоэффективность здания и способствует улучшению качества окружающей среды.
Предварительные результаты и будущее
Компании, которые уже сегодня предпочли новый прогрессивный формат офисного пространства классическому решению в центре города. Diana Marģeviča, член правления компании Poly Systems, говорит о том, что они рады наблюдать, как новая локация «превращается в одну из самых удобных и востребованных бизнес-зон», а также «довольны решению перенести в одно место офис и складское помещение — после 10 лет существования офиса и склада отдельно».
Создатели проекта Versum, со своей стороны, уверены в том, что сток-офисы в ближайшем будущем будут активно развиваться, становясь еще более технологичными, предлагая арендаторам удобные автоматизированные системы управления ресурсами и цифровые инструменты (например, онлайн-бронирование помещений, управление климатом). Многие из них уже являются частью сервисов Versum, хотя еще недавно на рынке коммерческой недвижимости Риги считались революционными.
Создатели проекта Versum, со своей стороны, уверены в том, что сток-офисы в ближайшем будущем будут активно развиваться, становясь еще более технологичными, предлагая арендаторам удобные автоматизированные системы управления ресурсами и цифровые инструменты (например, онлайн-бронирование помещений, управление климатом). Многие из них уже являются частью сервисов Versum, хотя еще недавно на рынке коммерческой недвижимости Риги считались революционными.
«Сегодня сток-офисы являются быстрорастущей концепцией, которая будет становиться более ориентированными на арендаторов. Это предполагает не только большую гибкость в адаптации помещений, но и возможность для арендаторов участвовать в проектировании пространства. Такой подход укрепляет доверие и долгосрочные отношения между арендатором и арендодателем», — говорит Татьяна Архипова.
Таким образом, сток-офисы могут стать важным элементом городской инфраструктуры, сочетая экономичность, функциональность и экологическую осознанность. В то же время именно сток-офисы будут способствовать развитию пригородных и периферийных районов, которые предлагают не только более доступные цены, но и возможность для комплексного развития бизнес-экосистемы, включая жилую, транспортную и коммерческую инфраструктуру.
Таким образом, сток-офисы могут стать важным элементом городской инфраструктуры, сочетая экономичность, функциональность и экологическую осознанность. В то же время именно сток-офисы будут способствовать развитию пригородных и периферийных районов, которые предлагают не только более доступные цены, но и возможность для комплексного развития бизнес-экосистемы, включая жилую, транспортную и коммерческую инфраструктуру.
Опыт арендаторов
“
Полностью избежать пробок в Риге утром невозможно, но бизнес-центр Versum остается удобно доступным для тех, кто добирается на работу на автомобиле. Жителям центра утром достаточно легко добраться до офиса, так как интенсивность трафика в направлении от центра ниже, чем в направлении к нему. А жителям ближайших пригородов, например, Улброки, удобно добираться до офиса на велосипеде.
Нужно отметить, что Versum старается поддерживать приятную атмосферу для арендаторов, организуя, например, небольшие встречи на государственные праздники и украшая территорию факелами, создающими уютное патриотическое настроение.
Нужно отметить, что Versum старается поддерживать приятную атмосферу для арендаторов, организуя, например, небольшие встречи на государственные праздники и украшая территорию факелами, создающими уютное патриотическое настроение.
Узнайте, как концепт и локация Versum может поддержать развитие вашего бизнеса.
Запишитесь на тур, чтобы увидеть сток-офис своими глазами
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ С:
ТЕКСТ
Estmak Capital
ФОТО
Пресс-фото
РЕДАКТОР
Лига Шване
ДИЗАЙН
Оскарс Дрегис
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ
Лива Марта Поча
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ПО ПРОДАЖАМ
Айя Дауксте