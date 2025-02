Комфорт любого рабочего помещения начинается с правильной эргономики пространства — она напрямую влияет на продуктивность сотрудников. Эргономика Versum — это офисные помещения с высокими (3,4 метра) потолками и большим количеством естественного света, а также рабочие зоны, оборудованные по современным стандартам. Кроме того, при проектировании и строительстве сток-офисов использовались только экологически чистые материалы. Такая комбинация способствует улучшению концентрации, снижению стресса и делают рабочий процесс более приятным.



Сток-офис считается пространством улучшения корпоративной культуры. Опыт показывает, что команда, которая работает в едином пространстве, может быстрее решать задачи, оперативно обмениваться информацией и поддерживать командный дух.



