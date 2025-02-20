Человек, работающий из офиса, проводит на рабочем месте в среднем 40 часов в неделю — это означает, что действительно большая часть его жизни связана с рабочим пространством. Последние исследования показывают: работники, имеющие возможность персонализировать свои рабочие места, демонстрируют на 25% более высокую производительность по сравнению с теми, кто работает в стандартных условиях. О важности комфортного пространства для работы задумываются и работодатели. Все больше компаний уделяют внимание эргономике и удобству рабочих мест, так появился современный тренд на создание продуманных бизнес-пространств. Сегодня поговорим о преимуществе одного из таких решений — концепции сток-офиса.
Концепция, которая сочетает в себе разные по функциям помещения в одном здании, становится всё более популярной среди Латвийских компаний. Такой формат позволяет сэкономить на аренде и оптимизировать логистику, объединяя ключевые бизнес-процессы под одной крышей. Однако есть руководители, которые по-прежнему сомневаются, что сток-офис будет работать в их случае: кажется, что готовое универсальное решение не сможет учитывать все особенности бизнеса, а кому-то не нужны все три опции — офиса, склада и шоурума — а нужны только две. Попытаемся найти подтверждения или опровержения этих сомнений и тезисов на примере рижского бизнес-пространства Versum.
Предлагают ли сток-офисы гибкость и кастомизацию
Важное достоинство концепта сток-офиса — возможность полностью адаптировать пространство под специфические потребности бизнеса. Арендаторы могут уменьшать или увеличивать разные помещения, создавать дополнительные переговорные в офисах, делать перепланировку. Все это позволяет не только эффективно использовать пространство, но и минимизировать затраты на реконструкцию стандартных помещений.
Формат офиса опен-спейс тоже может меняться в зависимости от потребностей бизнеса — например, в Versum можно разделить пространство. Тем самым у компании остаются все преимущества офиса открытого типа — увеличение прозрачности процессов, облегчение коммуникации и более быстрые решения задач — при этом сохраняется комфорт и возможность уединения для сотрудников. Например, можно выделить отдельные зоны для встреч или переговоров, создать уголки для отдыха и даже разместить кухню, не разрушая общей концепции. В Versum уже есть готовые решения с таким подходом — в этом виртуальном туре по бизнес-комплексу можно походить и посмотреть, как все работает на практике.
В бизнес-комплексе Versum предполагается даже отказ от каких-либо опций из концепции «офис, шоурум, склад». Так, например, если шоурум не требуется, можно легко превратить его в дополнительные офисные площади. Либо, напротив, отказаться от офиса и сделать шоурум на целых два этажа. Такая возможность особенно важна для стартапов или маленьких компаний, которые работают в быстро меняющихся условиях рынка.
В бизнес-комплексе Versum предполагается даже отказ от каких-либо опций из концепции «офис, шоурум, склад». Так, например, если шоурум не требуется, можно легко превратить его в дополнительные офисные площади. Либо, напротив, отказаться от офиса и сделать шоурум на целых два этажа. Такая возможность особенно важна для стартапов или маленьких компаний, которые работают в быстро меняющихся условиях рынка.
Как связаны комфорт и эффективность
Комфорт любого рабочего помещения начинается с правильной эргономики пространства — она напрямую влияет на продуктивность сотрудников. Эргономика Versum — это офисные помещения с высокими (3,4 метра) потолками и большим количеством естественного света, а также рабочие зоны, оборудованные по современным стандартам. Кроме того, при проектировании и строительстве сток-офисов использовались только экологически чистые материалы. Такая комбинация способствует улучшению концентрации, снижению стресса и делают рабочий процесс более приятным.
Сток-офис считается пространством улучшения корпоративной культуры. Опыт показывает, что команда, которая работает в едином пространстве, может быстрее решать задачи, оперативно обмениваться информацией и поддерживать командный дух.
The Link Between Workplace Performance and Employee Success:
Сток-офис считается пространством улучшения корпоративной культуры. Опыт показывает, что команда, которая работает в едином пространстве, может быстрее решать задачи, оперативно обмениваться информацией и поддерживать командный дух.
The Link Between Workplace Performance and Employee Success:
Привлекает или отталкивает клиента новый формат
В абсолютном большинстве случаев концепция сток-офиса для бизнеса оказывается более удобной, чем классическая — когда департаменты компании находятся в разных локациях. Сток-офис позволяет не только демонстрировать продукцию, но и непосредственно показывать, как она хранится и отгружать ее без дополнительных временных затрат. Это создает прозрачность всех этапов взаимодействия, что, в свою очередь, способствует созданию доверительных отношений с клиентами.
Возможность быстро получить доступ как к образцам товара, так и к складским запасам позволяет существенно ускорить принятие решения клиентом.
Возможность быстро получить доступ как к образцам товара, так и к складским запасам позволяет существенно ускорить принятие решения клиентом.
Выгодно ли это для бизнеса
Исследования показывают, что предложение современных офисов класса A в столицах стран Балтии, и в Риге в частности, сокращается — как следствие, с каждым годом арендаторы вынуждены платить более высокую арендную плату за такие помещения. При этом центр города, где традиционно расположены офисы, уже давно переполнен, и компании начинают искать новые варианты в менее центральных, но более логистически удобных районах.
В этом плане район Плявниеки, где располагаются сток-офисы Versum, может стать выгодной альтернативой для бизнеса. Этот район активно развивается: улучшается транспортная инфраструктура, строятся новые жилые и коммерческие объекты, что уже привлекает внимание логистических и других компаний — здесь уже находятся, например, Lidl, Coca-Cola и Rimi Distribution Centre.
Размещение вне центра сокращает время в пробках, улучшает логистику и удобство для клиентов. При этом аренда дешевле, что помогает оптимизировать расходы без потери комфорта.
Важно отметить и перспективность таких инвестиций для компании. С развитием района и улучшением инфраструктуры стоимость недвижимости и привлекательность местных объектов растет.
В этом плане район Плявниеки, где располагаются сток-офисы Versum, может стать выгодной альтернативой для бизнеса. Этот район активно развивается: улучшается транспортная инфраструктура, строятся новые жилые и коммерческие объекты, что уже привлекает внимание логистических и других компаний — здесь уже находятся, например, Lidl, Coca-Cola и Rimi Distribution Centre.
Размещение вне центра сокращает время в пробках, улучшает логистику и удобство для клиентов. При этом аренда дешевле, что помогает оптимизировать расходы без потери комфорта.
Важно отметить и перспективность таких инвестиций для компании. С развитием района и улучшением инфраструктуры стоимость недвижимости и привлекательность местных объектов растет.
Выводы и прогнозы
Главной инвестицией любой компании остаются люди, потому забота об их комфорте и продуктивности напрямую влияет на успех бизнеса. Комфорт для сотрудников начинается с эргономики пространства. Высокие потолки, естественное освещение и удобные рабочие зоны в современных сток-офисах повышают эффективность сотрудников и создают более благоприятную для работы атмосферу.
Гибкость формата сток-офиса делает этот подход одним из самых перспективных для бизнеса. Возможность адаптировать помещение под конкретные нужды, менять назначение зон или полностью перепланировать пространство позволяет компаниям эффективно использовать ресурсы и подстраиваться под изменяющиеся условия рынка.
Усиливает преимущества сток-офисов и их размещение в логистически перспективных районах. Улучшение инфраструктуры, расширение транспортных связей и строительство бизнес-комплексов делают эти зоны Риги всё более привлекательными. Компании могут рассчитывать на снижение затрат, связанных с арендой, и одновременно на повышение удобства для сотрудников и клиентов. Все это превращает аренду в долгосрочную инвестицию.
В конечном счете, сток-офисы не только улучшают операционные процессы, но и создают условия для формирования доверительных отношений с клиентами. Благодаря удобству, скорости обслуживания и прозрачности взаимодействий, компании могут укрепить свои позиции на рынке и повысить конкурентоспособность.
Усиливает преимущества сток-офисов и их размещение в логистически перспективных районах. Улучшение инфраструктуры, расширение транспортных связей и строительство бизнес-комплексов делают эти зоны Риги всё более привлекательными. Компании могут рассчитывать на снижение затрат, связанных с арендой, и одновременно на повышение удобства для сотрудников и клиентов. Все это превращает аренду в долгосрочную инвестицию.
В конечном счете, сток-офисы не только улучшают операционные процессы, но и создают условия для формирования доверительных отношений с клиентами. Благодаря удобству, скорости обслуживания и прозрачности взаимодействий, компании могут укрепить свои позиции на рынке и повысить конкурентоспособность.
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