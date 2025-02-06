После эпизодов насилия, когда похмелье проходило, Санита обсуждала с Михаэлcом его поведение. Он сожалел, она прощала, и они продолжали жить дальше. Пока все не начиналось сначала. Поняв, что так больше нельзя, пара решила переехать из Риги в надежде на спокойную жизнь и создание семьи. Но это оказалось ошибкой: если Санита в столице была занята работой, Михаэлc скучал дома. Он получал деньги от своего бизнеса за границей, но не работал в Латвии, из-за чего его дни снова проходили с бутылкой в руках.



Первый случай, когда конфликт пришлось уладить с помощью муниципальной полиции, Санита помнит лучше всего. Михаэлc был пьян, упрекал ее, прижал к полу и заломил руки, после чего она вызвала полицию. Михаэлc, зная свои права, не впустил полицейских без предъявления документов. “Помню, что тогда сказали полицейские: "Что такая классная девушка делает с таким человеком? Такого кадра мы еще не видели!"” – вспоминает Санита. После этого случая ее, покрытую синяками, отвезли в Ригу к подруге, она начала самостоятельную жизнь, так как у нее были деньги на аренду. Но спустя время Михаэлc снова появился, и они помирились – в очередной раз.



Во время одной из пауз в отношениях Санита узнала, что беременна. Когда начался декретный отпуск, она из-за финансовых обстоятельств вернулась к Михаэлcу. Полгода они жили мирно, как друзья. Ссоры случались реже и были не такими бурными. Но ревность Михаэлcа продолжала висеть в воздухе. В один из эпизодов он выследил Саниту, когда она гуляла с собакой у подруги. После рождения ребенка был сделан тест на отцовство, так как в период их расставаний у Саниты была связь на одну ночь. Тест показал, что Михаэлc не является отцом, что стало большим шоком для обоих. В тот момент Михаэлc выгнал Саниту с младенцем на руках из дома.