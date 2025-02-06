Шаг за шагом, пока снова не встанешь на ноги. Как Санита выбралась из насильственных отношений
Текст: Кетия Нуке-Осите
Свидания, радость от разговоров, бабочки в животе и игристое вино – первые моменты отношений Саниты (имя изменено) с мужчиной, которого она встретила во время пандемии, были как глоток свежего воздуха. После двух лет самоизоляции, депрессивных эпизодов, ей не хватало близости. Он это ей дал – пока однажды, когда мужчина пил уже четвертый день подряд, не случился большой конфликт, и он поднял на нее руку.
Эти отношения между Санитой и мужчиной, которого назовем Михаэлcом, длились три года. Санита расставалась с ним несколько раз – после ссор, синяков и даже после вмешательства полиции – но каждый раз возвращалась. Точку в этих насильственных отношениях поставил вечер, когда Михаэлс выгнал женщину с младенцем на руках из их дома.
"Со мной такого точно не случится!"
“Я была из тех, кто говорил: “Никогда в жизни у меня не будет таких отношений. У меня сильный характер”. Но когда это случается, думаешь – как? Как я вообще могла это допустить?” – рассказывает Санита. Она всегда была самостоятельной, заботилась о себе сама, так как выросла без родителей. Время пандемии эмоционально оказалось очень тяжелым, находиться взаперти в четырех стенах было невыносимо. Знакомство с обаятельным иностранцем Михаэлcом развивалось стремительно – оба жаждали общения.
Санита много времени проводила в квартире нового друга: смотрели фильмы, заказывали еду на дом. Красиво накрытый стол, бокал игристого вина. Но вскоре женщина поняла, что для Михаэлcа это не просто бокал на вечер. Если он начинал пить, ему не хватало одного вечера, он продолжал и на следующий день, доходило до того, что пил по четыре дня подряд. В состоянии длительного опьянения Михаэлc высказывал в адрес Саниты оскорбительные фразы, начинались ссоры, он упрекал ее за то, что она якобы взглянула на другого мужчину, проявлял сильную ревность.
В разгар ссор он поднимал на нее руку. Санита рассказывает, что Михаэлc не бил ее кулаками, но толкал, сильно держал за руки, причиняя боль. Теперь, глядя на ситуацию со стороны, она считает своей главной ошибкой в моменты его агрессии попытки спорить с ним и “давать сдачи”.
Санита много времени проводила в квартире нового друга: смотрели фильмы, заказывали еду на дом. Красиво накрытый стол, бокал игристого вина. Но вскоре женщина поняла, что для Михаэлcа это не просто бокал на вечер. Если он начинал пить, ему не хватало одного вечера, он продолжал и на следующий день, доходило до того, что пил по четыре дня подряд. В состоянии длительного опьянения Михаэлc высказывал в адрес Саниты оскорбительные фразы, начинались ссоры, он упрекал ее за то, что она якобы взглянула на другого мужчину, проявлял сильную ревность.
В разгар ссор он поднимал на нее руку. Санита рассказывает, что Михаэлc не бил ее кулаками, но толкал, сильно держал за руки, причиняя боль. Теперь, глядя на ситуацию со стороны, она считает своей главной ошибкой в моменты его агрессии попытки спорить с ним и “давать сдачи”.
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Когда ситуация накаляется, нужно сохранять максимальное спокойствие, молчать, не отвечать. Иначе это только усугубляет конфликт.
После эпизодов насилия, когда похмелье проходило, Санита обсуждала с Михаэлcом его поведение. Он сожалел, она прощала, и они продолжали жить дальше. Пока все не начиналось сначала. Поняв, что так больше нельзя, пара решила переехать из Риги в надежде на спокойную жизнь и создание семьи. Но это оказалось ошибкой: если Санита в столице была занята работой, Михаэлc скучал дома. Он получал деньги от своего бизнеса за границей, но не работал в Латвии, из-за чего его дни снова проходили с бутылкой в руках.
Первый случай, когда конфликт пришлось уладить с помощью муниципальной полиции, Санита помнит лучше всего. Михаэлc был пьян, упрекал ее, прижал к полу и заломил руки, после чего она вызвала полицию. Михаэлc, зная свои права, не впустил полицейских без предъявления документов. “Помню, что тогда сказали полицейские: "Что такая классная девушка делает с таким человеком? Такого кадра мы еще не видели!"” – вспоминает Санита. После этого случая ее, покрытую синяками, отвезли в Ригу к подруге, она начала самостоятельную жизнь, так как у нее были деньги на аренду. Но спустя время Михаэлc снова появился, и они помирились – в очередной раз.
Во время одной из пауз в отношениях Санита узнала, что беременна. Когда начался декретный отпуск, она из-за финансовых обстоятельств вернулась к Михаэлcу. Полгода они жили мирно, как друзья. Ссоры случались реже и были не такими бурными. Но ревность Михаэлcа продолжала висеть в воздухе. В один из эпизодов он выследил Саниту, когда она гуляла с собакой у подруги. После рождения ребенка был сделан тест на отцовство, так как в период их расставаний у Саниты была связь на одну ночь. Тест показал, что Михаэлc не является отцом, что стало большим шоком для обоих. В тот момент Михаэлc выгнал Саниту с младенцем на руках из дома.
Первый случай, когда конфликт пришлось уладить с помощью муниципальной полиции, Санита помнит лучше всего. Михаэлc был пьян, упрекал ее, прижал к полу и заломил руки, после чего она вызвала полицию. Михаэлc, зная свои права, не впустил полицейских без предъявления документов. “Помню, что тогда сказали полицейские: "Что такая классная девушка делает с таким человеком? Такого кадра мы еще не видели!"” – вспоминает Санита. После этого случая ее, покрытую синяками, отвезли в Ригу к подруге, она начала самостоятельную жизнь, так как у нее были деньги на аренду. Но спустя время Михаэлc снова появился, и они помирились – в очередной раз.
Во время одной из пауз в отношениях Санита узнала, что беременна. Когда начался декретный отпуск, она из-за финансовых обстоятельств вернулась к Михаэлcу. Полгода они жили мирно, как друзья. Ссоры случались реже и были не такими бурными. Но ревность Михаэлcа продолжала висеть в воздухе. В один из эпизодов он выследил Саниту, когда она гуляла с собакой у подруги. После рождения ребенка был сделан тест на отцовство, так как в период их расставаний у Саниты была связь на одну ночь. Тест показал, что Михаэлc не является отцом, что стало большим шоком для обоих. В тот момент Михаэлc выгнал Саниту с младенцем на руках из дома.
Кризисный центр как важная точка опоры
Оказавшись в безвыходной ситуации, Санита сначала позвонила в Государственное агентство социального страхования (VSAA), где ей посоветовали обратиться в Рижскую социальную службу. Затем она попала в ближайшее отделение службы. Там ее успокоили, заверив, что с младенцем на улице она не останется, и направили в кризисный центр. Санита выбралась из замкнутого круга алкоголя, насилия и ревности и наконец смогла вздохнуть спокойно.
Она признает, что попадание в кризисный центр было лучшим из возможных сценариев. Там она получила огромную поддержку. Если бы она осталась одна в квартире, то никогда добровольно не приняла бы такую помощь. В центре она могла не только все рассказать сотрудникам, но и получить помощь психолога. Санита была в шоковом состоянии, но ей помогло то, что нужно было заботиться о малыше. Центр обеспечил ее необходимыми вещами, одеждой, другие мамы помогали присматривать за ребенком, когда она, например, ходила в магазин. Очень полезными были и групповые занятия: рукоделие, готовка или просто вместе поплакать.
На первой встрече с психологом Санита просто села, заплакала и сказала, что у нее больше нет сил. Постепенно ее эмоциональное состояние улучшилось, она снова обрела дух борьбы.
На первой встрече с психологом Санита просто села, заплакала и сказала, что у нее больше нет сил. Постепенно ее эмоциональное состояние улучшилось, она снова обрела дух борьбы.
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Мне понравились слова психолога: “Дальше падать уже некуда, поэтому шаг за шагом нужно подниматься вверх”. Этим я и занимаюсь сейчас – не загадываю наперед, просто делаю все возможное, шаг за шагом.
В кризисном центре социальные работники помогли ей оформить статус малоимущей, встать в очередь в детский сад и решить другие вопросы, чтобы она быстрее встала на ноги. Санита подчеркивает, что она не из тех, кто будет бесконечно пользоваться возможностями кризисного центра. Получив пособие на аренду жилья, она через два месяца переехала в свою квартиру.
Сейчас в ее жизни наступил относительный покой. Она проводит дни с ребенком, планирует, как сделать свое жилье уютнее. С нетерпением ждет момента, когда сможет вернуться на работу, чтобы обрести финансовую стабильность. Любую связь с обидчиком она резко оборвала.
Сейчас в ее жизни наступил относительный покой. Она проводит дни с ребенком, планирует, как сделать свое жилье уютнее. С нетерпением ждет момента, когда сможет вернуться на работу, чтобы обрести финансовую стабильность. Любую связь с обидчиком она резко оборвала.
Не учить жертву: что могут сделать близкие?
Своим близким друзьям Санита не рассказывала обо всех эпизодах насилия.
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Об этом не говорят вслух. Женщине очень стыдно. Она не понимает, как это может происходить: ты любишь этого человека, а он причиняет тебе боль.
Она избегала рассказывать о насилии в своей семье, чтобы ее не “воспитывали”, не осуждали и не навязывали “подкасты, которые нужно послушать”. По ее мнению, это не помогает.
Что делать близким? Выслушивать, не осуждать, не поучать, как следовало бы поступить. Обязательно ответить на звонок женщины, которая поздним вечером ищет, где переночевать. Главное – не навязываться, не задавать лишних вопросов, потому что ей нужен покой и чувство безопасности. Вытащить женщину из насильственных отношений насильно не получится, признает Санита. Должно пройти время, пока она сама поймет, что эти отношения нужно завершить, даже если этот урок будет болезненным.
Сейчас, когда Санита выбралась из насильственных отношений, она почувствовала, насколько поддерживающими могут быть близкие друзья и даже дальние знакомые. Один давний одноклассник, сам отец, узнав о ситуации Саниты, подарил детскую одежду, подгузники и другие полезные вещи.
Другим женщинам Санита советует обращать внимание на признаки, указывающие на возможное насилие в отношениях. Импульсивное поведение, необоснованная ревность, пристрастие к алкоголю – это все красные флажки. Чтобы не оказаться в безвыходной ситуации, она рекомендует также создавать сбережения, о которых партнер не знает. Именно финансовая подушка безопасности помогла ей в тех эпизодах, когда после вмешательства полиции нужно было срочно искать жилье.
Что делать близким? Выслушивать, не осуждать, не поучать, как следовало бы поступить. Обязательно ответить на звонок женщины, которая поздним вечером ищет, где переночевать. Главное – не навязываться, не задавать лишних вопросов, потому что ей нужен покой и чувство безопасности. Вытащить женщину из насильственных отношений насильно не получится, признает Санита. Должно пройти время, пока она сама поймет, что эти отношения нужно завершить, даже если этот урок будет болезненным.
Сейчас, когда Санита выбралась из насильственных отношений, она почувствовала, насколько поддерживающими могут быть близкие друзья и даже дальние знакомые. Один давний одноклассник, сам отец, узнав о ситуации Саниты, подарил детскую одежду, подгузники и другие полезные вещи.
Другим женщинам Санита советует обращать внимание на признаки, указывающие на возможное насилие в отношениях. Импульсивное поведение, необоснованная ревность, пристрастие к алкоголю – это все красные флажки. Чтобы не оказаться в безвыходной ситуации, она рекомендует также создавать сбережения, о которых партнер не знает. Именно финансовая подушка безопасности помогла ей в тех эпизодах, когда после вмешательства полиции нужно было срочно искать жилье.
Юридическая помощь, обеспеченная государством:
80001801
или на сайте www.jpa.gov.lv
Бесплатный телефон доверия для детей и подростков:
116 111
Круглосуточная горячая линия эмоциональной и психологической поддержки:
116 123, 67222922 или 27722292
Горячая линия для жертв насилия:
116 006
ежедневно с 12:00 до 22:00
Чтобы узнать больше о том, как распознать насилие в семье, зайдите на www.cietusajiem.lv
Помощь можно найти:
Мы, в IKEA, верим, что дом – это то место, где можно чувствовать себя в безопасности и чувствовать к себе уважение. Но, к сожалению, это не всегда так. Именно поэтому мы осуществляем инициативу "Откройте глаза на насилие". Мы хотим привлечь внимание к этой проблеме и решать её.
Присоединяйтесь и вы. Вместе мы сможем изменить жизнь многих людей.
Присоединяйтесь и вы. Вместе мы сможем изменить жизнь многих людей.
Проект сделан совместно с:
ТЕКСТ:
Кетия Нуке-Осите, Лига Шване, Кристине Мелне
РЕДАКТОР:
Кристине Мелне
ДИЗАЙН:
Инга Чуевска
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ:
Лива Марта Поча
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ПО ПРОДАЖАМ:
Элина Гарбена