Видение IKEA — создавать лучшую повседневную жизнь для многих людей, но, к сожалению, не для всех дом не является безопасным местом. «Реальность такова, что дом, который должен быть самым безопасным местом, для многих остается источником страха, боли и риска для жизни. Домашнее насилие не знает границ — социальных, экономических или образовательных. Оно может происходить где угодно и принимать различные формы. Именно поэтому мы должны знать, что такое домашнее насилие, как его распознать и как помочь, не подвергая опасности ни жертву, ни себя. Мы должны поддерживать наших родных, друзей, соседей и всех, кто нуждается в помощи», — говорит Инга Филипова, управляющий директор IKEA в странах Балтии, на презентации долгосрочной инициативы и новой социальной кампании «Откройте глаза на насилие».



Домашнее насилие затрагивает не только жертву, но и всех, кто находится рядом. Когда происходит насилие, оно создает эффект домино, который влияет на целые семьи и наносит вред обществу в целом. С новой социальной кампанией «Откройте глаза на насилие» IKEA стремится повысить осведомленность и призвать быть внимательными, замечать признаки насилия и способствовать позитивным изменениям.