У насилия нет оправданий –новая социальная кампания
Домашнее насилие по-прежнему является острой проблемой в домах по всей Латвии, ежедневно полиция регистрирует около 20 сообщений о бытовом насилии. И многие случаи остаются не зарегистрированными, как что-то личное. Чтобы напомнить, что борьба с домашним насилием требует участия каждого, IKEA запускает новую социальную кампанию.
Видение IKEA — создавать лучшую повседневную жизнь для многих людей, но, к сожалению, не для всех дом не является безопасным местом. «Реальность такова, что дом, который должен быть самым безопасным местом, для многих остается источником страха, боли и риска для жизни. Домашнее насилие не знает границ — социальных, экономических или образовательных. Оно может происходить где угодно и принимать различные формы. Именно поэтому мы должны знать, что такое домашнее насилие, как его распознать и как помочь, не подвергая опасности ни жертву, ни себя. Мы должны поддерживать наших родных, друзей, соседей и всех, кто нуждается в помощи», — говорит Инга Филипова, управляющий директор IKEA в странах Балтии, на презентации долгосрочной инициативы и новой социальной кампании «Откройте глаза на насилие».
Домашнее насилие затрагивает не только жертву, но и всех, кто находится рядом. Когда происходит насилие, оно создает эффект домино, который влияет на целые семьи и наносит вред обществу в целом. С новой социальной кампанией «Откройте глаза на насилие» IKEA стремится повысить осведомленность и призвать быть внимательными, замечать признаки насилия и способствовать позитивным изменениям.
Домашнее насилие затрагивает не только жертву, но и всех, кто находится рядом. Когда происходит насилие, оно создает эффект домино, который влияет на целые семьи и наносит вред обществу в целом. С новой социальной кампанией «Откройте глаза на насилие» IKEA стремится повысить осведомленность и призвать быть внимательными, замечать признаки насилия и способствовать позитивным изменениям.
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Домашнее насилие — это не личное дело семьи, с которым нужно справляться в одиночку. Противостоять ему должны все мы, и решать эту проблему необходимо вместе — на уровне государства, частного сектора, общества и каждого из нас.
Илзе Курме, директор Департамент детской и семейной политики Министерства благосостояния Латвии, делится: «Самое важное — вовремя заметить насилие, не молчать и быть рядом с жертвами, в таком случае могут помочь более простые и действенные решения., когда замечают первые признаки насилия. Любой, кто страдает от насилия или становится его свидетелем, может обратиться в полицию, и помочь жертвам получить помощь от муниципальных социальных служб и неправительственных организаций. Также для жертв насилия доступны услуги поддержки — безопасное убежище в кризисных центрах и квартирах, консультации и психосоциальная помощь».
Она подчеркивает, что осведомленность о домашнем насилии, включая информацию о том, как и где можно получить помощь, необходимо постоянно напоминать, чтобы больше людей могли получить столь необходимую поддержку.
Она подчеркивает, что осведомленность о домашнем насилии, включая информацию о том, как и где можно получить помощь, необходимо постоянно напоминать, чтобы больше людей могли получить столь необходимую поддержку.
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Бытовое насилие в Латвии по-прежнему серьезно затрагивает многие семьи и детей в том числе. Каждая третья женщина в Латвии хотя бы раз в жизни сталкивалась с домашним насилием, и ежегодно в среднем 1100 родителей лишаются родительских прав, чаще всего из-за насилия, в том числе под влиянием психотропных веществ. Таким образом, в среднем каждый день три ребёнка вынуждены покидать свой дом.
Концепция социальной кампании акцентирует внимание на распространенных в обществе фразах, которые обесценивают проблему домашнего насилия, и это сделано с целью привлечь внимание к этой теме. Образовательная часть кампании сосредоточена на объяснении видов насилия, доступной помощи, а также включает экспертные мнения специалистов по вопросам домашнего насилия, чтобы повысить осведомленность и вдохновить на изменения.
«Громкие фразы, такие как „Они вечно ссорятся“ или „Это не насилие – никого ведь не побили“, используются для того, чтобы подчеркнуть реальную опасность распространённых в обществе выражений. Они не только могут задержать получение помощи, но и приуменьшают истинные масштабы домашнего насилия, заставляя нас терять из виду саму проблему», — добавляет Инга Филипова.
«Громкие фразы, такие как „Они вечно ссорятся“ или „Это не насилие – никого ведь не побили“, используются для того, чтобы подчеркнуть реальную опасность распространённых в обществе выражений. Они не только могут задержать получение помощи, но и приуменьшают истинные масштабы домашнего насилия, заставляя нас терять из виду саму проблему», — добавляет Инга Филипова.
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Основной посыл этой кампании — у домашнего насилия нет оправдания. Это напоминание каждому из нас быть ещё более внимательными.
Кампания стартует в начале февраля во всех странах Балтии и продлится до начала марта, охватывая наружную и цифровую рекламу, проекты с глубокими историями и участием экспертов, а также собственные каналы IKEA.
Эта кампания является частью долгосрочного обязательства IKEA в сфере социальной ответственности «Откройте глаза на насилие», которое способствует реализации видения компании — создания лучшей повседневной жизни для многих, включая безопасную жизнь дома. Инвестиции IKEA охватывают три ключевых направления: образовательные инициативы по повышению осведомленности, практическую поддержку кризисных центров, а также внутреннюю поддержку сотрудников, включая обучение, экстренную помощь психолога и волонтерскую деятельность по обновлению центров. Поддержка кризисных центров в странах Балтии помогает улучшить временные условия проживания для жертв домашнего насилия. С момента запуска инициативы в 2020 году было отремонтировано 6 кризисных центров, в общей сложности обновлено более 1300 квадратных метров жилого пространства. Работы по обновлению продолжатся и в 2025 году.
Эта кампания является частью долгосрочного обязательства IKEA в сфере социальной ответственности «Откройте глаза на насилие», которое способствует реализации видения компании — создания лучшей повседневной жизни для многих, включая безопасную жизнь дома. Инвестиции IKEA охватывают три ключевых направления: образовательные инициативы по повышению осведомленности, практическую поддержку кризисных центров, а также внутреннюю поддержку сотрудников, включая обучение, экстренную помощь психолога и волонтерскую деятельность по обновлению центров. Поддержка кризисных центров в странах Балтии помогает улучшить временные условия проживания для жертв домашнего насилия. С момента запуска инициативы в 2020 году было отремонтировано 6 кризисных центров, в общей сложности обновлено более 1300 квадратных метров жилого пространства. Работы по обновлению продолжатся и в 2025 году.
Юридическая помощь, обеспеченная государством:
80001801
или на сайте www.jpa.gov.lv
Бесплатный телефон доверия для детей и подростков:
116 111
Круглосуточная горячая линия эмоциональной и психологической поддержки:
116 123, 67222922 или 27722292
Горячая линия для жертв насилия:
116 006
ежедневно с 12:00 до 22:00
Чтобы узнать больше о том, как распознать насилие в семье, зайдите на www.cietusajiem.lv
Помощь можно найти:
Мы, в IKEA, верим, что дом – это то место, где можно чувствовать себя в безопасности и чувствовать к себе уважение. Но, к сожалению, это не всегда так. Именно поэтому мы осуществляем инициативу "Откройте глаза на насилие". Мы хотим привлечь внимание к этой проблеме и решать её.
Присоединяйтесь и вы. Вместе мы сможем изменить жизнь многих людей.
Присоединяйтесь и вы. Вместе мы сможем изменить жизнь многих людей.
Проект сделан совместно с:
ТЕКСТ:
Кетия Нуке-Осите, Лига Шване, Кристине Мелне
РЕДАКТОР:
Кристине Мелне
ДИЗАЙН:
Инга Чуевска
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ:
Лива Марта Поча
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ПО ПРОДАЖАМ:
Элина Гарбена