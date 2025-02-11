У кофемашины о таком не говорят. Заметьте и помогите!

Если возникли подозрения, не нужно решать ситуацию в одиночку – попросите совета у доверенных коллег, обратитесь к специалисту по персоналу или руководителю. Обмен наблюдениями может позволить лучше оценить происходящее или получить дополнительную поддержку и информацию о том, как действовать и помочь.



«Хорошо вовлечь кого-то, кто открыт, сочувствует и проявляет эмпатию», – советует психолог. Это может быть и руководитель компании – для жертвы насилия он может быть авторитетом, и это может способствовать доверию и открытости.

Как действовать, если коллега признал, что страдает от насилия? Нужно стараться избегать клише. Все будет хорошо! Зачем тогда оставаться в этих отношениях? Только дурак не ушел бы от него! Такие или подобные неконкретные или обвиняющие жертву фразы не помогут. Будьте поддерживающим, присутствующим и вдохновляющим, предложите помощь, но не становитесь контролирующим и не увлекайтесь – направление в Centrs Marta, телефон кризисного центра или доверия для пострадавших от преступлений будет более эффективной поддержкой, чем вдохновляющие подкасты. Если предлагаете практическую помощь, например, перевезти вещи или временно хранить их у себя, помните – сохраняйте свои личные границы и не начинайте решать проблемы за другого.



«Мы можем сделать столько, сколько можем. Мы позволяем человеку принимать решение, но не начинаем жить его жизнью. Главное – быть открытым и готовым помочь настолько, насколько мы можем. Мы также не должны полностью забирать время у своей семьи или становиться спасителем другого. Наша открытость и надежность будут способствовать сотрудничеству, и это лучшее, что мы можем сделать», – советует Озолиня.



Работодатель также может быть важной поддержкой для жертвы в прекращении насильственных отношений. Это могут быть дополнительные выходные или отпуск, снижение рабочей нагрузки или любая другая помощь, которая позволит наладить свою жизнь, если жертва решила уйти от насильника. Чтобы в кризисных ситуациях сотрудник знал, что может обратиться за поддержкой на работе, создание безопасной и открытой среды должно быть частью повседневной жизни каждого рабочего места.