У кофемашины о таком не говорят. Заметьте и помогите!
Текст: Кристине Мелне
Когда речь заходит о домашнем насилии, мы обычно представляем себе, что родственники или друзей первыми смогут оказать поддержку. Но помочь может также работодатель или коллеги. Как действовать, если на работе возникают подозрения, что кто-то из сотрудников страдает от насилия дома? Что делать и как домашнее насилие влияет на всех нас, даже если мы не являемся жертвами, – об этом рассказывают клинический психолог Санта Озолиня и финансовый эксперт Анна Довбиша.
Обратите внимание на изменения в поведении
Заметить жертву насилия коллегам иногда сложнее, чем тем, кто ближе к человеку в повседневной жизни – друзьям, родственникам или соседям. В случае физического насилия признаки могут быть очевидными, но тревожным сигналом может быть и изменение настроения и поведения – человек становится подавленным и замкнутым, отдаляется от коллег, не участвует в мероприятиях, в которых раньше участвовал, нервничает, если приходится задерживаться на работе вне рабочего времени, получает контролирующие или иные явно неприятные телефонные звонки, больше не ходит на совместные обеды или другие мероприятия, потому что нет денег на личные расходы.
«Стоило бы чисто по-человечески спросить другого, как он себя чувствует», – советует психолог. Если возникли подозрения о домашнем насилии, самый безопасный способ начать разговор – поделиться наблюдениями. Затем выражаем заботу о том, что происходит с коллегой, и задаем прямой вопрос. Психолог особенно подчеркивает – вопрос нельзя задавать через намеки, возможное насилие нужно назвать прямо.
«Стоило бы чисто по-человечески спросить другого, как он себя чувствует», – советует психолог. Если возникли подозрения о домашнем насилии, самый безопасный способ начать разговор – поделиться наблюдениями. Затем выражаем заботу о том, что происходит с коллегой, и задаем прямой вопрос. Психолог особенно подчеркивает – вопрос нельзя задавать через намеки, возможное насилие нужно назвать прямо.
Как начать разговор, если есть подозрение, что коллега страдает от домашнего насилия?
Я заметила, что у тебя в последнее время нередко появляются синяки на руках, ты также стала более замкнутой. Я беспокоюсь о том, что с тобой происходит, и мне важно, чтобы ты чувствовала себя хорошо. Тебя кто-то бьет?
Я заметила, что у тебя в последнее время нередко появляются синяки на руках, ты также стала более замкнутой. Я беспокоюсь о том, что с тобой происходит, и мне важно, чтобы ты чувствовала себя хорошо. Тебя кто-то бьет?
Если коллега ранее делилась историями о темпераменте партнера или были другие признаки, позволяющие предположить насилие, вопрос можно задать и более прямо.
«Если человек не ответит с первого раза, то наше обращение к нему и обозначение темы может вдохновить его на разговор, когда он будет готов. И он может выбрать именно того коллегу, который открыто заговорил об этом. Насилие любит тишину и тайну. Нам иногда не хочется видеть ничего подобного. Именно поэтому о насилии нужно говорить прямо и ясно», – объясняет психолог.
Нужно быть готовым к тому, что в случаях физического насилия люди обычно скрывают настоящие причины, а синяки, ссадины или другие травмы могут объяснять бытовыми несчастными случаями. Тогда нужно сохранять бдительность и в случае повторных травм снова обратиться к коллеге. Отрицание или ответ, что все в порядке, если изменения настроения или физические травмы очевидны, также могут быть подтверждением домашнего насилия – если бы причины были другими, коллега поделился бы, но жертвы насилия скрывают происходящее.
«Если человек не ответит с первого раза, то наше обращение к нему и обозначение темы может вдохновить его на разговор, когда он будет готов. И он может выбрать именно того коллегу, который открыто заговорил об этом. Насилие любит тишину и тайну. Нам иногда не хочется видеть ничего подобного. Именно поэтому о насилии нужно говорить прямо и ясно», – объясняет психолог.
Нужно быть готовым к тому, что в случаях физического насилия люди обычно скрывают настоящие причины, а синяки, ссадины или другие травмы могут объяснять бытовыми несчастными случаями. Тогда нужно сохранять бдительность и в случае повторных травм снова обратиться к коллеге. Отрицание или ответ, что все в порядке, если изменения настроения или физические травмы очевидны, также могут быть подтверждением домашнего насилия – если бы причины были другими, коллега поделился бы, но жертвы насилия скрывают происходящее.
Без клише и контроля
Если возникли подозрения, не нужно решать ситуацию в одиночку – попросите совета у доверенных коллег, обратитесь к специалисту по персоналу или руководителю. Обмен наблюдениями может позволить лучше оценить происходящее или получить дополнительную поддержку и информацию о том, как действовать и помочь.
«Хорошо вовлечь кого-то, кто открыт, сочувствует и проявляет эмпатию», – советует психолог. Это может быть и руководитель компании – для жертвы насилия он может быть авторитетом, и это может способствовать доверию и открытости.
Как действовать, если коллега признал, что страдает от насилия? Нужно стараться избегать клише. Все будет хорошо! Зачем тогда оставаться в этих отношениях? Только дурак не ушел бы от него! Такие или подобные неконкретные или обвиняющие жертву фразы не помогут. Будьте поддерживающим, присутствующим и вдохновляющим, предложите помощь, но не становитесь контролирующим и не увлекайтесь – направление в Centrs Marta, телефон кризисного центра или доверия для пострадавших от преступлений будет более эффективной поддержкой, чем вдохновляющие подкасты. Если предлагаете практическую помощь, например, перевезти вещи или временно хранить их у себя, помните – сохраняйте свои личные границы и не начинайте решать проблемы за другого.
«Мы можем сделать столько, сколько можем. Мы позволяем человеку принимать решение, но не начинаем жить его жизнью. Главное – быть открытым и готовым помочь настолько, насколько мы можем. Мы также не должны полностью забирать время у своей семьи или становиться спасителем другого. Наша открытость и надежность будут способствовать сотрудничеству, и это лучшее, что мы можем сделать», – советует Озолиня.
Работодатель также может быть важной поддержкой для жертвы в прекращении насильственных отношений. Это могут быть дополнительные выходные или отпуск, снижение рабочей нагрузки или любая другая помощь, которая позволит наладить свою жизнь, если жертва решила уйти от насильника. Чтобы в кризисных ситуациях сотрудник знал, что может обратиться за поддержкой на работе, создание безопасной и открытой среды должно быть частью повседневной жизни каждого рабочего места.
«Хорошо вовлечь кого-то, кто открыт, сочувствует и проявляет эмпатию», – советует психолог. Это может быть и руководитель компании – для жертвы насилия он может быть авторитетом, и это может способствовать доверию и открытости.
Как действовать, если коллега признал, что страдает от насилия? Нужно стараться избегать клише. Все будет хорошо! Зачем тогда оставаться в этих отношениях? Только дурак не ушел бы от него! Такие или подобные неконкретные или обвиняющие жертву фразы не помогут. Будьте поддерживающим, присутствующим и вдохновляющим, предложите помощь, но не становитесь контролирующим и не увлекайтесь – направление в Centrs Marta, телефон кризисного центра или доверия для пострадавших от преступлений будет более эффективной поддержкой, чем вдохновляющие подкасты. Если предлагаете практическую помощь, например, перевезти вещи или временно хранить их у себя, помните – сохраняйте свои личные границы и не начинайте решать проблемы за другого.
«Мы можем сделать столько, сколько можем. Мы позволяем человеку принимать решение, но не начинаем жить его жизнью. Главное – быть открытым и готовым помочь настолько, насколько мы можем. Мы также не должны полностью забирать время у своей семьи или становиться спасителем другого. Наша открытость и надежность будут способствовать сотрудничеству, и это лучшее, что мы можем сделать», – советует Озолиня.
Работодатель также может быть важной поддержкой для жертвы в прекращении насильственных отношений. Это могут быть дополнительные выходные или отпуск, снижение рабочей нагрузки или любая другая помощь, которая позволит наладить свою жизнь, если жертва решила уйти от насильника. Чтобы в кризисных ситуациях сотрудник знал, что может обратиться за поддержкой на работе, создание безопасной и открытой среды должно быть частью повседневной жизни каждого рабочего места.
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Уважительные отношения – это не роскошь. Нужно стараться помнить, что мы, как люди, на самом деле все связаны. Если одному плохо, это так или иначе влияет на всех. Быть открытым выгодно всем нам.
Насилие не любит финансовую независимость
Люди, страдающие от насилия, часто избегают карьерных и развивающих возможностей, опасаясь, как на это отреагирует насильник. Также из-за насилия у человека может снизиться продуктивность или возникнуть ситуации, когда жертва полностью теряет возможность работать.
Причиной выхода с рынка труда может быть не только физическое и эмоциональное насилие, но и экономическое насилие, то есть контроль над финансами жертвы, их недобросовестное использование и экономический саботаж – ограничение возможностей работы и образования. Данные ЕС показывают, что около 12% женщин сталкивались с насилием со стороны партнера, которое включало и экономическое насилие.
Причиной выхода с рынка труда может быть не только физическое и эмоциональное насилие, но и экономическое насилие, то есть контроль над финансами жертвы, их недобросовестное использование и экономический саботаж – ограничение возможностей работы и образования. Данные ЕС показывают, что около 12% женщин сталкивались с насилием со стороны партнера, которое включало и экономическое насилие.
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Нередко среди причин, по которым жертвам сложно уйти от насильственных отношений, упоминается финансовая зависимость. Существует поговорка, что насилие любит тишину. К этому я хотела бы добавить еще одну – насилие не любит финансовую независимость. Это не означает, что финансовая независимость сама по себе решает проблему насилия, но если у женщины есть свои доходы или сбережения, уход от насильника становится немного проще.
Если насильник отрезал доступ к экономическим ресурсам, выход из неблагоприятной ситуации становится еще сложнее. В целом, социальная изоляция, реализованная насильником, препятствует не только участию на рынке труда, получению новых знаний и профессиональному развитию, но и поиску поддержки и помощи», – отмечает финансовый эксперт, председатель правления открытого пенсионного фонда SEB Анна Довбиша.
Поскольку домашнее насилие очень часто скрывается, работодатель может не догадываться о ситуации, в которой живет сотрудник, но это не означает, что работодатель имеет право быть равнодушным. Если рабочее место четко заявило о своей позиции против насилия, обучило сотрудников и создало безопасную среду для сообщений, возможно, это может помочь и тем, кто пострадал от насилия вне рабочего места. В то же время существует множество косвенных инструментов, которые могут помочь – обеспечение консультаций психолога, обучение сотрудников вопросам эмоционального здоровья и благополучия, финансовой грамотности и т. д.
Поскольку домашнее насилие очень часто скрывается, работодатель может не догадываться о ситуации, в которой живет сотрудник, но это не означает, что работодатель имеет право быть равнодушным. Если рабочее место четко заявило о своей позиции против насилия, обучило сотрудников и создало безопасную среду для сообщений, возможно, это может помочь и тем, кто пострадал от насилия вне рабочего места. В то же время существует множество косвенных инструментов, которые могут помочь – обеспечение консультаций психолога, обучение сотрудников вопросам эмоционального здоровья и благополучия, финансовой грамотности и т. д.
Насилие влияет на всех нас
Финансовый экспертподчеркивает – влияние насилия на общество в целом широко, и его негативные последствия затрагивают многие сферы, включая экономику.
«Во-первых, нужно упомянуть влияние на рынок труда – снижение продуктивности или даже полный выход с рынка труда из-за насилия. Во-вторых, из-за насилия увеличиваются расходы на здравоохранение, социальные услуги и институции, судебную систему, полицию и другие системы и институты. В-третьих, нельзя забывать, что очень часто из-за насилия у жертв возникают расходы, начиная с затрат на лечение и заканчивая имущественными потерями. Хотя оценка этих расходов может казаться очень математическим взглядом на насилие, данные помогают структурированно оценить проблему и начать поиск решений», – отмечает Довбиша.
«Во-первых, нужно упомянуть влияние на рынок труда – снижение продуктивности или даже полный выход с рынка труда из-за насилия. Во-вторых, из-за насилия увеличиваются расходы на здравоохранение, социальные услуги и институции, судебную систему, полицию и другие системы и институты. В-третьих, нельзя забывать, что очень часто из-за насилия у жертв возникают расходы, начиная с затрат на лечение и заканчивая имущественными потерями. Хотя оценка этих расходов может казаться очень математическим взглядом на насилие, данные помогают структурированно оценить проблему и начать поиск решений», – отмечает Довбиша.
В 2019 году, согласно оценкам Европейского института гендерного равенства, гендерное насилие «обошлось» Латвии в примерно 1,6 миллиарда евро. Это немногим больше, чем 5% от валового внутреннего продукта (ВВП) Латвии в 2019 году (из 30,6 миллиардов евро).
Финансовый эксперт отмечает, что первичные данные о насилии часто неполны, потому что жертвы не всегда обращаются за помощью и раскрывают, что страдают от насилия. Также существует чрезвычайно много аспектов, которые сложно измерить в цифрах: влияние насилия на следующие поколения, нереализованный потенциал, когда жертвам отказывают в возможности получить образование, и т. д.
Юридическая помощь, обеспеченная государством:
80001801
или на сайте www.jpa.gov.lv
Бесплатный телефон доверия для детей и подростков:
116 111
Круглосуточная горячая линия эмоциональной и психологической поддержки:
116 123, 67222922 или 27722292
Горячая линия для жертв насилия:
116 006
ежедневно с 12:00 до 22:00
Чтобы узнать больше о том, как распознать насилие в семье, зайдите на www.cietusajiem.lv
Помощь можно найти:
Мы, в IKEA, верим, что дом – это то место, где можно чувствовать себя в безопасности и чувствовать к себе уважение. Но, к сожалению, это не всегда так. Именно поэтому мы осуществляем инициативу "Откройте глаза на насилие". Мы хотим привлечь внимание к этой проблеме и решать её.
Присоединяйтесь и вы. Вместе мы сможем изменить жизнь многих людей.
Присоединяйтесь и вы. Вместе мы сможем изменить жизнь многих людей.
Проект сделан совместно с:
ТЕКСТ:
Кетия Нуке-Осите, Лига Шване, Кристине Мелне
РЕДАКТОР:
Кристине Мелне
ДИЗАЙН:
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