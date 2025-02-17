Если мы видим, что кто-то из близких страдает от насилия, мы не должны оставаться равнодушными. В то же время помощь должна быть очень продуманной, потому что есть большая вероятность, что, начав разговор на эту тему, мы столкнемся с отрицанием. Наша задача – не объяснять жертве, что она подвергается насилию, и не брать на себя роль решателя проблем, то есть не решать ситуацию за другого человека. Вместо этого мы должны быть тем, к кому можно обратиться за поддержкой в момент, когда жертва сама пришла к осознанию, что хочет вырваться из абьюзивных отношений.



“Если я вижу в твоих или ты видишь в моих отношениях какой-либо вид насилия, и мы важны друг для друга, естественно, мне неприятно на это смотреть. У меня возникают неприятные чувства, которые побуждают меня спасти тебя от этих отношений. Если у меня появляется фантазия, что я должен стать спасателем, я беру на себя большую ответственность и потенциальное чувство вины или даже полную беспомощность, если у меня ничего не получится. Нужно быть готовым к последствиям, если мы вмешаемся”, – отмечает специалист.



Всегда есть риск, что против нас самих будет направлено эмоциональное или даже физическое насилие, поэтому в кризисных ситуациях, когда конфликт разгорается, нужно быть готовым к тому, что, вмешавшись, мы сами можем пострадать.