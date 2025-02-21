Домашнее насилие: как поддержать пострадавших и не навредить?

Поймите, что от первого разговора до действий может пройти время. Не торопите человека.

Он может заявить о готовности к переменам, но реальных шагов пока не последует. Это нормально — страх, стыд, вина, растерянность часто мешают. Продолжайте регулярно поддерживать контакт.