Домашнее насилие: как поддержать пострадавших и не навредить?
Под данным Центрального статистического управления, 30% женщин и 17% мужчин в Латвии сталкивались с насилием со стороны своего партнёра*, однако в нашем обществе домашнее насилие до сих пор часто воспринимается как личное дело каждого. Психотерапевт Артур Миксон напоминает, что насилие в отношениях не является нормой. Окружающие должны понимать, что каждый может быть частью решения, что поможет снизить насилие в отношениях.
«Мы можем стать частью решения, способствующего прекращению насилия. К сожалению, наши личные переживания, знания, система ценностей и устоявшиеся нормы влияют на то, как мы действуем в подобных ситуациях. В обществе до сих пор сохраняется неоднозначное понимание и отношение к тому, что считается насилием, а что нет. Проблема возникает тогда, когда мы начинаем преуменьшать и минимизировать серьёзность некоторых форм насилия, снимая внимание с факта насилия и не предоставляя помощь», — объясняет психотерапевт Артур Миксон, который поддерживает инициативу «Откройте глаза на насилие».
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Проблема домашнего насилия не должна оставаться за закрытыми дверями, будто бы в тишине. Информированность и просвещение играют ключевую роль в создании по-настоящему безопасного общества. Мы стремимся сотрудничать с экспертами и организациями, чтобы с помощью социальной инициативы говорить, освещать эту тему и привносить положительные изменения.
Как поддержать человека, который находится в абьюзивных отношениях?
Существует множество способов поддержать тех, кто сталкивается с домашним насилием: от простого участия и моральной поддержки до конкретных действий.
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Не всегда человек, попавший в ситуацию насилия, способен полностью справиться с ней самостоятельно. Именно поэтому так важна вовлечённость окружающих, их осведомлённость и понимание того, что такое насилие, а также обращение за профессиональной помощью.
Психотерапевт предлагает следующие рекомендации, как поддержать человека, сталкивающегося с домашним насилием:
- Создайте атмосферу доверия и выслушайте.Один из первых шагов — создать безопасное пространство для разговора. Дайте человеку возможность поделиться своими чувствами, мыслями и взглядом на сложившуюся ситуацию.
- Проявите чуткость, не навязывайте советы.Когда человек впервые раскрывается, важно не торопиться с рекомендациями. Лучше внимательно выслушайте и постарайтесь понять все обстоятельства, не делая поспешных выводов.
- Соблюдайте конфиденциальность.Если не оговорено другое, оставьте разговор между вами. Если чувствуете, что сами не справляетесь, обсудите с пострадавшим возможность обратиться к кому-то, например к соответствующему специалисту, за советом.
- Предложите свою поддержку.Оцените свои возможности, чтобы стать опорой для пострадавшего. Это может быть моральная поддержка, помощь с поиском информации, юридических консультаций, контактов кризисных центров или практическая помощь.
- Поймите, что от первого разговора до действий может пройти время. Не торопите человека.Он может заявить о готовности к переменам, но реальных шагов пока не последует. Это нормально — страх, стыд, вина, растерянность часто мешают. Продолжайте регулярно поддерживать контакт.
- Оказывайте практическую помощь и будьте на связи.Можно помочь не только с поиском специалистов, жилья, переездом, а просто встретиться, за чаем или на прогулке, чтобы поговорить – мы не всегда можем знать, что в данный момент самое необходимое для человека. Главное — быть рядом и оставаться доступным, особенно если пострадавший обращается внепланово, например, поздним вечером.
В случае немедленной угрозы жизни – звоните 110. Если стали свидетелем насилия или слышите крики о помощи, звоните. Даже если сомневаетесь, лучше позвонить – это может спасти жизнь.
Чего следует избегать предлагая поддержку?
Помимо рекомендаций, как правильно поддерживать человека, столкнувшегося с домашним, психолог обращает внимание на несколько ключевых моментов, которые важно учитывать свидетелям.
- Избегайте критических, обвиняющих или осуждающих вопросов и комментариев.Фразы вроде «Почему ты позволяешь так с собой обращаться?» или «Почему просто не уйдёшь?» смещают ответственность с обидчика на пострадавшего.
- Не преуменьшайте серьёзность ситуации и не оправдывайте насилие.Замечания типа «У всех бывают трудности» или «Он просто устал» могут укрепить у пострадавшего склонность оправдывать происходящее. Будьте внимательны и не поддерживайте такое восприятие.
- Осторожно давайте советы.Упрощённые решения могут показаться пренебрежением к проблеме, а необдуманные рекомендации могут усугубить ситуацию. Позвольте человеку самому определить темп изменений — чрезмерное давление со стороны может дать обратный эффект. Поспешные действия иногда только ухудшают положение и могут спровоцировать всплеск насилия.
- Ваша роль — не расследовать случившееся и не ставить под сомнение слова человека.Вопросы вроде «Ты уверен(а), что всё было именно так?» или «Он/Она не похож(а) на такого человека» могут вызвать у пострадавшего ещё большие сомнения в себе. Важно подтвердить их переживания, а не подвергать их сомнению.
- Не пытайтесь исправить отношения других людей, но привлеките внимание, или пресекайте действия, которые происходят в данный момент.Если Вы оказались в ситуации, где стали свидетелем насилия между другими людьми, остановите это. В случае, например, когда один человек кричит на другого или применяет физическое насилие, выразите своё мнение и попросите прекратить такое поведение. Никто не сможет Вас упрекнуть за то, что Вы высказали своё мнение по поводу очевидно неприемлемых действий.
- Осознавайте важность собственной безопасности.Ваша задача — поддержать человека, но не ставить под угрозу его или свою жизнь. Если сомневаетесь, как лучше поступить, обратитесь за советом на горячую линию поддержки, и предложите пострадавшему обратиться к профессионалам.
Юридическая помощь, обеспеченная государством:
80001801
или на сайте www.jpa.gov.lv
Бесплатный телефон доверия для детей и подростков:
116 111
Круглосуточная горячая линия эмоциональной и психологической поддержки:
116 123, 67222922 или 27722292
Горячая линия для жертв насилия:
116 006
ежедневно с 12:00 до 22:00
Чтобы узнать больше о том, как распознать насилие в семье, зайдите на www.cietusajiem.lv
Помощь можно найти:
Мы, в IKEA, верим, что дом – это то место, где можно чувствовать себя в безопасности и чувствовать к себе уважение. Но, к сожалению, это не всегда так. Именно поэтому мы осуществляем инициативу "Откройте глаза на насилие". Мы хотим привлечь внимание к этой проблеме и решать её.
Присоединяйтесь и вы. Вместе мы сможем изменить жизнь многих людей.
Присоединяйтесь и вы. Вместе мы сможем изменить жизнь многих людей.
Проект сделан совместно с:
ТЕКСТ:
Кетия Нуке-Осите, Лига Шване, Кристине Мелне
РЕДАКТОР:
Кристине Мелне
ДИЗАЙН:
Инга Чуевска
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ:
Лива Марта Поча
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ПО ПРОДАЖАМ:
Элина Гарбена