Первый день мая будет сухим и солнечным, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Сохранится слабый ветер, воздух прогреется до +18, +23 градусов, в северных районах Курземе - до +12, +17 градусов. В Риге ожидается переменная облачность, без осадков. Тоже сохранится слабый ветер, максимальная температура воздуха будет в пределах +19, +21 градус.

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