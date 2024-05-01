Госполиция сообщает, что ремонт единственного в Латвии водомета обошелся почти 25 тысяч евро. Ремонтные работы на спринклере выполнены израильской компанией HOS Technology Research & Development Ltd.

В будущем Госполиция планирует нарастить мощность своего оснащения, в том числе, с помощью ремонта уже существующего оборудования.

Водомет был куплен для Госполиции в 2003 году за 230 000 латов (327 260 евро). Несколько лет назад в концепции развития VP было написано, что в 2015 году планируется купить еще один малогабаритный водомет для сдерживания толпы примерно за 314 000 евро, но эта покупка осталась лишь на уровне идеи.

Единственный водомет в основном используется для тренировок. В реальной кризисной ситуации он применялся в 2007 году и не в Латвии. Наша полиция одолжила ее эстонским коллегам для сдерживания беспорядков в Таллинне вокруг переноса так называемого "памятника Алеше".

Зато в 2022 году, когда латвийский водомет был на ремонте, эстонские коллеги подогнали уже свой водомет в Латвию - перед сносом памятника в Пардаугаве. Правда, применять его не потребовалось - ожидаемых волнений не случилось.

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