Сотрудники Погранохраны и Госполиции 17 марта проверили документы у тысячи человек, стоявших в очереди на избирательных участках в консульском отделе и посольстве РФ. У 29 из них были выявлены просроченные виды на жительство, сообщили Delfi в Управлении по делам гражданства и миграции.

У 25 из них есть законные основания для пребывания в Латвии. Семь граждан РФ получили от PMLP позитивное решение о присвоении статуса постоянного жителя ЕС в Латвии или постоянного ВНЖ Латвии. 17 граждан РФ подали в установленном порядке документы в PMLP с запросом права на проживание в Латвии связи с поправками к Закону об иммиграции. Еще одному 3 января ВНЖ аннулировали, но он имеет законное право находиться на территории Латвии еще до 1 апреля.

Госпогранслужба в ближайшие дни направит четырем гражданам России распоряжения от PMLP с предложением добровольно покинуть территорию Латвии в течение 30 дней. Всего пограничники и полицейские проверили документы у 1001 гражданина России.

Pēc @VRS_gov_lv uzsākto procedūru pabeigšanas, četrām personām tuvākajās dienās Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde izsniegs labprātīgas izbraukšanas rīkojumus, kas paredz Latvijas Republikas teritorijas atstāšanu 30 dienu laikā.

Plašāk: 🔽 pic.twitter.com/wFDqS4yqL5 — PMLP (@IeM_PMLP) March 18, 2024

Кроме того, за выходные 11 гражданам России был запрещен въезд в Латвию. У троих не было действующей визы или ВНЖ, еще восьми запретили въехать по соображениям безопасности. Не было ни одного гражданина РФ, который в день 17 марта выехал, но впоследствии ему было отказано во въезде в Латвию.

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