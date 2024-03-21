В среду, 20 марта, около Дома конгрессов была представлена кампания поддержки Украины "Птицы свободы", которую организует литовская общественная организация Stiprūs Kartu ("Сильные Вместе") и Пакруойскаяусадьба, сообщили порталу Delfi организаторы.

Цель кампании — отправить в Украину как можно больше произведенных в Литве дронов Strazds ("Скворец"). На мероприятии организаторы продемонстрировали характеристики и возможности дронов, которые будут отправлены в Украину, а такжепредставили уже раскрашенные латвийскими знаменитостями скворечники.