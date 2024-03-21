В среду, 20 марта, около Дома конгрессов была представлена кампания поддержки Украины "Птицы свободы", которую организует литовская общественная организация Stiprūs Kartu ("Сильные Вместе") и Пакруойскаяусадьба, сообщили порталу Delfi организаторы.
Цель кампании — отправить в Украину как можно больше произведенных в Литве дронов Strazds ("Скворец"). На мероприятии организаторы продемонстрировали характеристики и возможности дронов, которые будут отправлены в Украину, а такжепредставили уже раскрашенные латвийскими знаменитостями скворечники.
Дроны для украинских солдат будут покупать на средства от продажи скворечников. Мероприятие провел популярный актер Адрис Булис.
Подробнее об акции можно узнать на сайте www.brivibasputni.lv.
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