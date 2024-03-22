Парламентская комиссия по народному хозяйству, аграрной и региональной политике и окружающей среде сегодня направит изменения к закон о транспортных перевозках. Проект будет рассмотрен депутаты Сейма в окончательном чтении в ближайшее время, сообщает агентство LETA.

Для предотвращения случаев обмана пассажиров в аэропорту Риги, когда нечестные поставщики услуг требуют несоразмерно высокую плату, будет установлена максимальная тарифная ставка на поездку такси из аэропорта или другого объекта международной транспортной инфраструктуры, а также будет введена возможность оплаты за поездку еще в аэропорту.

Предоплату за поездку можно будет производить онлайн или на месте в аэропорту. Ценовой "потолок" установят для все такси, предоставляющее услугу из аэропорта.

Изменения также предусматривают ограничения на использование транспортных средств в коммерческих перевозках грузов, на которые Государственная налоговая служба (VID) наложила запрет. Также VID ежегодно будет предоставлять Автотранспортному управлению информацию о количестве водителей, занятых в лицензированных пассажирских перевозках предприятиях за предыдущий год.

Предполагается, что с 1 января 2027 года для такси разрешены только автомобили, впервые зарегистрированные не позднее 1 января 2009 года, то есть не старше 18 лет.

Поправки введут и новую методику расчета максимального количества выбросов углекислого газа для автомобилей, впервые зарегистрированных после 31 декабря 2020 года. Это значит, что количество выбросов для транспортного средства с вместимостью до семи мест не должно превышать 180 граммов, а для транспортного средства с вместимостью более семи мест — 240 граммов на километр. Отмечается, что это способствует использованию более экологически чистых транспортных средств.

Комиссия также попросила оценить обоснованность различных требований к коммерческим пассажирским перевозкам такси и легкового автомобиля. Министерству транспорта поручено оценить возможности введения единой системы лицензирования в таксомоторной отрасли и разработать предложения по уменьшению теневой экономики.

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