В 2023 году потребление чистого алкоголя в Латвии снизилось на 3,2%, говорится в отчете Латвийской ассоциации алкогольной промышленности.

В 2023 году объем приобретенных алкогольных напитков в Латвии снизился до 12,58 литра на душу населения, по сравнению с зарегистрированными в 2022 году 13,05 литрами.

Около 12% потребляемого по латвийской статистике чистого алкоголя было продано на пограничных территориях с Эстонией и Литвой.

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