Foto: PMLP

На ежегодной конференции по безопасности печати HSP EMEA (High Security Printing Europe, the Middle East and Africa), организованной консалтинговой компанией "Reconnassanice" в болгарской Софии, латвийское Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) получило высокую международную награду за новый образец паспорта.

Международное жюри экспертов и профессионалов отрасли оценивало паспорт по нескольким параметрам: графическое оформление документа, дизайн, элементы безопасности, а также реализованные в документе инновации, сообщили порталу Delfi в PMLP.

PMLP получило награду в номинации "Лучший новый паспорт региона 2024 года". Награда была присуждена новому образцу паспорта Латвии за отличный дизайн документа, сочетающийся с выдающимися элементами безопасности и инновационными решениями по предотвращению подделок, соответствующими самым высоким требованиям безопасности.

В разработку паспорта была вложена огромная и тщательная работа, чтобы документ соответствовал самым высоким требованиям безопасности, а его дизайн отражал красоту латвийской природы, отметила глава PMLP Майра Розе.

Напомним, с 12 февраля Управление по делам гражданства и миграции выдает паспорта нового образца. Размер госпошлины за выдачу паспорта составляет 34 евро вместо прежних 30 евро, если паспорт выдается в течение десяти рабочих дней. Если паспорт выдается в течение двух рабочих дней, плата составляет 60 евро вместо прежних 55 евро.

Новые паспорта включают в себя инновационные решения для борьбы с подделками, которые обоснованы требованиями Регламента Совета Европы об элементах безопасности и биометрических стандартах в паспортах и документов для путешествий, выдаваемых в государствах членах Европейского союза. Эти решения позволяют сохранять и обеспечивать высокий уровень надежности паспортов и защиты от подделок. Это позволяет Латвии сохранить высокое место среди тех стран, паспорта которых признаны соответствующими высокому стандарту безопасности.

В новых паспортах увеличено количество страниц с 34 до 42 страниц, предоставляется больше места для визовых штампов, благодаря чему паспорт можно более полно использовать по прямому назначению — путешествий и получение виз, а также записей о детях.

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