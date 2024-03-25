Foto: LETA

Малые гидроэлектростанции (ГЭС), а также различные плотины и дамбы на реках угрожают популяции пресноводных мигрирующих рыб, поэтому их придется снести или проложить рыбоходные пути, цитирует агентство LETA публикацию в Latvijas avīze.

На более чем 12 500 латвийских реках стоят свыше 140 малых ГЭС. Несмотря на то, что они производят экологически чистую энергию, улучшают окружающий ландшафт и во многих местах предоставляют хорошие возможности для отдыха, включая рыбалку, малым ГЭС придется снизить воздействие своей деятельности на окружающую среду. Особенно этот вопрос обострился после скандалов, связанных с незаконными выплатами компонента обязательной закупки, требованиями Европейского союза (ЕС) и заключением экспертов-экологов о том, что такие сооружения нарушают естественную экосистему рек, блокируя проход рыбы.

В соседней Эстонии, например, государство поставило ультиматум для владельцев хозяйственных объектов на реках - либо снести их, либо проложить рыбоходные пути, выделив на это необходимое финансирование.

Прямого требования ЕС ликвидировать малые ГЭС или другие плотины на реках нет, однако ряд норм и политических документов ЕС требуют, чтобы для достижения поставленных целей было уменьшено воздействие препятствий на реках и восстановлено их свободное течение.

В Минземледелии сообщили, что финансирование доступно в рамках инструмента "Улучшение качества среды обитания рыбы" по программе развития рыболовства Европейского фонда морского, рыбного хозяйства и аквакультуры на 2021-2027 годы. Общий объем финансирования составляет 2 млн евро.

Отдельного финансирования на строительство рыбопропускных сооружений для малых гидроэлектростанций не предусмотрено, но при соблюдении условий программы средства могут быть использованы и на эти цели.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit