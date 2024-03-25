Малые гидроэлектростанции (ГЭС), а также различные плотины и дамбы на реках угрожают популяции пресноводных мигрирующих рыб, поэтому их придется снести или проложить рыбоходные пути, цитирует агентство LETA публикацию в Latvijas avīze.

На более чем 12 500 латвийских реках стоят свыше 140 малых ГЭС. Несмотря на то, что они производят экологически чистую энергию, улучшают окружающий ландшафт и во многих местах предоставляют хорошие возможности для отдыха, включая рыбалку, малым ГЭС придется снизить воздействие своей деятельности на окружающую среду. Особенно этот вопрос обострился после скандалов, связанных с незаконными выплатами компонента обязательной закупки, требованиями Европейского союза (ЕС) и заключением экспертов-экологов о том, что такие сооружения нарушают естественную экосистему рек, блокируя проход рыбы.

В соседней Эстонии, например, государство поставило ультиматум для владельцев хозяйственных объектов на реках - либо снести их, либо проложить рыбоходные пути, выделив на это необходимое финансирование.

Прямого требования ЕС ликвидировать малые ГЭС или другие плотины на реках нет, однако ряд норм и политических документов ЕС требуют, чтобы для достижения поставленных целей было уменьшено воздействие препятствий на реках и восстановлено их свободное течение.

В Минземледелии сообщили, что финансирование доступно в рамках инструмента "Улучшение качества среды обитания рыбы" по программе развития рыболовства Европейского фонда морского, рыбного хозяйства и аквакультуры на 2021-2027 годы. Общий объем финансирования составляет 2 млн евро.

Отдельного финансирования на строительство рыбопропускных сооружений для малых гидроэлектростанций не предусмотрено, но при соблюдении условий программы средства могут быть использованы и на эти цели.

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