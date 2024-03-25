Завершается международный конкурс эскизов для строительство нового современного пассажирского терминала в Риге на улице Экспорта. Новый терминал мог бы принимать до 150 круизных судов и 540 "обычных" судов с пассажирами и грузами, сообщает Rus.LSM со ссылкой на Латвийское радио.

В Риге планируется наладить регулярное паромное сообщение и привести в порядок 20 гектаров южной части Экспортного порта к 2028 году.

Сейчас в латвийской столице круизные суда частично обслуживаются в нынешнем пассажирском порту, частично — на грузовых терминалах Кундзиньсалы, объясняет член правления и руководитель проекта Riga Ropax Terminal Юлия Берзиня. Но средний возраст круизного пассажира в Европе около 70 лет, причаливание к грузовому терминалу и необходимость лавировать между бревнами затрудняет посадку и высадку, утверждает она.

В прошлом году в Риге было 90 заходов круизных судов, в нынешнем ожидаются только 60. Представитель Рижского агентства инвестиций и туризма Иева Ласмане причиной падения называет закрытие сообщение с Россией. До этого главной остановкой круизных судов ранее был Санкт-Петербур и из-за отсутствия этого пункта в маршруте часть линий решила прекратить круизы по Балтийскому морю. В будущем, с улучшением геополитической ситуации, новый пассажирский терминал в Риге нужен, утверждает она.

В сотрудничестве с управлением Рижского порта намерены реконструировать пристани, углублять реку возле них, чтобы порт мог принимать крупные суда и обслуживать больше пассажирова, сообщила Берзиня.

Напомним, ранее единоличным владельцем ООО Rīgas pasažieru osta стало ООО "NĪ Holdings", связанное с семьями экс-политика Андриса Шкеле и депутата Сейма Айнара Шлесерса. Изменения в составе членов Rīgas pasažieru osta были зарегистрированы в Регистре предприятий 2 января этого года.

Обустройство 20 гектаров, строительство подъездных путей, перестройка здания, реконструкция трех причалов и углубление дна оценивается в 90 млн евро. Из них менее половины покроет управление Рижского порта, остальное — частные инвестиции.

Напомним, единоличным владельцем ООО Rīgas pasažieru osta стало ООО "NĪ Holdings", связанное с семьями экс-политика Андриса Шкеле и депутата Сейма Айнара Шлесерса. Изменения в составе членов Rīgas pasažieru osta были зарегистрированы в Регистре предприятий 2 января этого года.

Как писал Rus.Delfi, в сентябре 2022 года международная команда архитекторов под руководством специалистов швейцарской архитектурно-проектной компании Hosoya Schaefer Architects разработала единую концепцию или генеральный план проекта развития территории "Рижского портового города".

Территория "Рижского портового города" площадью 55 га начинается на берегу Даугавы возле Вантового моста, включает в себя действующую территорию Рижского пассажирского порта, Яхт-центра "Андрейоста", Андрейсалу и заканчивается в южная часть Экспортного порта.

Инициаторы проекта заявляют, что цель "Рижского портового города" — дополнить центр Риги инфраструктурой, пригодной для работы и проживания, одновременно создав открытую, общедоступную часть города для общественности и гостей города. План развития предусматривает создание многофункционального квартала в центре Риги.

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