Латвийское министерство обороны разработало доклад, в котором предпринимателям и энергетическому сектору предложены решения по развитию ветропарков с наглядными указаниями, в каких местах Латвии их строительство соответствует интересам государственной обороны, сообщили порталу Delfi в министерстве.

Энергия ветра является одним из наиболее востребованных видов возобновляемой энергии, и за последние пару лет в Латвии существенно возрос интерес к строительству ветряных парков. Строительство новых ветряных турбин вблизи радаров Национальных вооруженных сил может оказать негативное влияние на наблюдение за воздушным и морским пространством, в то же время Минобороны осознает актуальность вопросов энергетической независимости и безопасности и роль ветроэнергетики в ней.

С целью облегчения процесса согласования проектов по строительству ветропарков и наглядного обозначения мест, где в Латвии их строительство может быть разрешено или не разрешено, Минобороны разработало карту, которая доступна на едином портале проектов правовых актов.

Карта разделена на три цветовых сектора. В зеленой зоне строительство ветропарков допустимо и поддерживается, требуется только согласование Минобороны. В желтой зоне строительство ветропарков допустимо, но предпринимателю придется считаться с компенсирующими решениями, например, приобретением новых радаров.

В красной зоне строительство ветропарков невозможно, так как они существенно помешали бы выполнению задач государственной обороны. Эта зона охватывает всю восточную границу Латвии и часть востока Видземе от Апе и Алуксне до Даугавпилса. Также в эту зону входят несколько районов на Курземском побережье, Видземском побережье и в других местах, например, на побережье в Риге, вблизи Лиелвардского полигона и строящегося полигона в Селии, вблизи Адажского полигона и в окрестностях Приекуле/Вайнёде.

Доклад "О развитии ветропарков в Латвии и операционных потребностях оборонной отрасли" и карта разработаны с учетом условий, содержащихся в законе о защитных полосах, законе об авиации и изданных на их основе правилах Кабинета министров.

До 28 марта Минобороны объявило общественное обсуждение доклада и прилагаемой к нему карты.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram