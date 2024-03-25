Служба государственной безопасности (СГБ) призывает жителей Латвии на предстоящих пасхальных выходных не ездить в Россию и Беларусь, напоминая им о высоких рисках разведки и вербовки на территории этих стран.

Россия продолжает развязанную в Украине войну, совершая там серьезные военные преступления и угрожая безопасности всей Европы. В этих условиях риски для национальной безопасности Латвии не уменьшились. Страна-агрессор Россия и ее ближайший союзник Беларусь продемонстрировали развертывают против Латвии различные гибридные атаки, в том числе организуют акты вандализма.

Деятельность спецслужб России и Белоруссии стала более агрессивной — в попытках получения разведывательной информации о членах НАТО и Евросоюза, в том числе о Латвии, они используют все доступные средства.

В нынешних условиях возможности российских и белорусских спецслужб получать разведданные в самой Латвии ограничены, поэтому спецслужбы пытаются вербовать жителей Латвии на территории своих стран, используя угрозы, шантаж и другие незаконные методы.

СГБ отмечает, что первая попытка часто происходит на пункте пограничного контроля, где представители спецслужб выдают себя за пограничников или работников других органов. Представители спецслужб России и Беларуси могут получить важную для них информацию даже во вроде бы обычном разговоре.

Учитывая вышеизложенное, СГБ настоятельно рекомендует жителям Латвии не ездить в Россию и Беларусь во время предстоящих каникул. Если все-таки поездка необходима, СГБ рекомендует не брать с собой мобильный телефон, особенно если в нем есть рабочая или конфиденциальная информация. На пограничном пункте с мобильного телефона могут быть сняты данные, он может быть заражен шпионскими программами. Более безопасным выбором является мобильный телефон с картой предоплаты, от которого можно избавиться после поездки. Также не стоит брать с собой компьютер, флешки и другие носители информации.

СГБ перечисляет признаки, которые могут указывать на контакт с представителем российских или белорусских спецслужб при пересечении границы:

необычная усиленная проверка и допросы;

допрашивает лицо в штатском, а не в форме пограничника;

задаются вопросы, не относящиеся к компетенции пограничника, например, о ситуации в Латвии, об отношении к Украине, к военным беженцам в Латвии, о поддержке, оказываемой Украине;

задаются личные вопросы – о месте работы, выполняемых обязанностях, финансовом положении;

человека обвиняют в каком-либо правонарушении или преступлении, пытаясь принудить к сотрудничеству в обмен на освобождение от ответственности;

дают номер телефона, по которому можно позвонить в следующий раз, когда человек приедет в эту страну.

В случае подозрения на контакт с представителем российской или белорусской спецслужбы СГБ просит сообщать об этом на круглосуточный телефон службы 67208964 или по электронной почте info@vdd.gov.lv. СГБ гарантирует осведомителю конфиденциальность.

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