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31 марта в 3:00 Латвия перейдет на летнее время. Часы надо будет перевести на один час вперед.

Смена времени происходит с учетом того, что на уровне Европейского союза (ЕС) нет единого видения относительно смены времени два раза в год. Сейчас по-прежнему действует утвержденный ранее порядок — летнее время в Латвии действует с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября. Таким образом, летнее время в этом году будет действовать до 27 октября.

Летнее время в Латвии впервые было введено в 1981 году. С 1997 года летнее время действует с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в Европе встал вопрос о необходимости пересмотра нынешнего порядка перевода часов. Еврокомиссия (ЕК) провела опрос жителей стран ЕС, в котором большинство жителей выразили мнение, что существующий порядок следует отменить.

ЕК ознакомила страны ЕС с проектом новой директивы, предложив прекратить сезонную смену времени на всей территории ЕС. Однако, поскольку странам-участницам потребовалось дополнительное время для национальных консультаций и осознания желаний населения, на уровне ЕС единого видения новых условий относительно смены времени два раза в год еще не достигнуто.

Правительство Латвии решило, что Латвия в целом поддерживает отказ от сезонной смены времени.

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