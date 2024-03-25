Произошедший в пятницу в России теракт вызывает много вопросов, а задержанные подозреваемые визуально мало похожи на представителей ИГИЛ, рассказал в эфире программы Латвийского Радио-4 "Открытый разговор" профессор Латвийского университета, востоковед Леон Тайванс. "Поэтому в данном контексте у меня возникает вопрос: а те ли люди совершили этот террористический акт?", — задается он вопросом, цитирует Rus.LSM.

В минувшую пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт, забравший жизни 137 человек. Ответственность за него якобы взяла террористическая организация Исламское государство (ИГИЛ), речь идет о группировке "Вилаят Хорасан".

Леон Тайванс пояснил, что она базируется в Хорасане, на северо-востоке Афганистана на границе с Пакистаном, где живут, преимущественно таджики. Цель этой группировки — создать исламское государство на территории Хорасана, соседнего Таджикистиана и Ирана — в основном на заселенных таджиками территориях, отметил востоковед. Профессор заявил, что возможная причастность этой группировки к теракту под Москвой у него вызывает ряд вопросов.

"Мне совершенно непонятно с какой такой стати он вдруг пошли на Москву после того, как многие годы они занимались своими делами", — сказал Тайванс.

Профессор пояснил, что эта группировка больше занимается внутренними делами, к тому же у Тайванса вызывают вопросы опубликованные в интернете кадры задержания предполагаемых террористов.

"Один из них говорит, что убивал за деньги. ИГИЛ никогда за деньги никого не убивал. Это Джихад, святое дело, понимаете, священнодействие, религиозный акт. Какие деньги?" — спрашивает Тайванс.

Он также обратил внимание на "жалкий" внешний вид задержанных.

"Поэтому в данном контексте у меня возникает вопрос: а те ли люди совершили этот террористический акт? Пускай будет ИГИЛ, но те, которых поймали — это не игиловцы, ну никак нет! Да, они говорят по-таджикски, ну и дальше что?", — сказал востоковед.

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