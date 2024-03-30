План укрепления первичного здравоохранения на 2024-2026 годы предусматривает повышение доступности услуг практик семейных врачей. Сейчас число докторатов сокращается, особенно в Латгальском и Земгальском регионах, поэтому необходимо добиться притока новых сил в отрасль, пишет агентство LETA со ссылкой на газету Diena.

Одно из решений — доплаты сельским семейным врачам и возможность найма дополнительного работника. Финансирование на эти цели в бюджете предусмотрено. Также рассматриваются возможности налаживания более тесного сотрудничества между семейными врачами, включая объединение практик.

Карта практик семейных врачей уже создана, и намечены переговоры Министерства здравоохранения с самоуправлениями, чтобы адаптировать карту в соответствии с их потребностям.

Также концептуально обозначены характеристики оптимальной практики, включая оптимальное число зарегистрированных пациентов и расширенный состав команды. Для привлечения врачей в сельские регионы предусмотрены доплаты, а для восстановления потенциала рабочей силы планируется использовать структурные фонды Евросоюза.

Для привлечения молодых врачей запланирован ряд мероприятий: улучшение планирования для замены семейных врачей, оптимизация сотрудничества обучающихся в резидентуре с Национальной службой здравоохранения, оптимизация финансирования для новых практик.

Спектр услуг семейных врачей также будет расширен, при этом запланирован пересмотр тарифа на осуществляемые в практике семейного врача манипуляции, а также внедрение новых, таких как тест CRO — важное обследование для выявления острого воспаления.

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