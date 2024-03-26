"Нефтяной терминал в Бутинге будет самым чистым и технически образцовым терминалом на побережье Балтийского моря", — заявил почти 17 лет назад генеральный директор нефтетерминала. Всего через полгода после того, как у терминала пришвартовался первый нефтяной танкер, произошла и первая утечка нефти в объеме почти три с половиной тонны. За ней последовали еще шесть. Последняя утечка произошла в феврале этого года, пишет агентство LETA со ссылкой на Latvijas Avīze.

Через нефтетерминал Orlen Lietuva в Бутинге ежегодно проходит около восьми миллионов тонн нефти. В какой момент экономическая выгода становится важнее чистоты окружающей среды? И в какой момент энергетическая безопасность обретает более значимый вес, чем оба предыдущих фактора?

Каков масштаб утечки, произошедшей в феврале этого года, до сих пор неизвестно. Польская энергетическая компания Orlen, владеющая терминалом в Бутинге, утверждает, что объем утечки составил 300 литров, а Литовский департамент охраны окружающей среды (ЛДОС) насчитал 1,8 тонны.

В интервью Latvijas Avīze представители ЛДОС заявили, что объем попавшей в море нефти может даже превышать 1,8 тонны, так как часть нефти могла осесть на грунт, а также испариться. Расследование по-прежнему продолжается.

Поскольку нефтяной терминал в Бутинге включен в список опасных объектов, ЛДОС вместе с другими органами охраны окружающей среды и безопасности ежегодно проводит его обследование. Говоря о недавней утечке, Государственная служба окружающей среды (ГСОС) отмечает, что в территориальные воды Латвии нефть попала 8 февраля. В пробах, взятых в море с поверхности воды и на глубине пяти метров, в месте, где на территории Латвии было видно нефтяное пятно, концентрация нефти была совсем невысокой - менее 0,10 мг/л.

Визуально с вертолета ВВС Литвы нефтяное пятно было заметно непродолжительное время. "Сейчас причиненный окружающей среде Латвии вред, возникший в результате этой утечки, исчисляется с учетом размера и цвета первоначально констатированного в территориальных водах Латвии нефтяного пятна. Расчетное количество нефти будет принято как оставшееся в окружающей среде загрязнение, которое, возможно, впоследствии может быть вымыто на побережье", — сказала представитель ГСОС Екатерина Дворянинова.

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