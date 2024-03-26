Государственное агентство регионального развития (VRAA) сегодня не объяснило, какие технические неполадки не позволили жителям выполнить призыв Latvija.lv подтвердить официальные адреса электронной почты.

Жители получили на частные электронные адреса Latvija.lv призыв подтвердить свой адрес электронной почты.

Сделать это не получилось — либо не присылали код подтверждения, либо пользователя перенаправляли по несуществующему адресу.

Как сообщил агентству LETA руководитель проектов сотрудничества Административного департамента VRAA Кристап Пределис, высланный призыв подтвердить электронную почту является настоящим.

Вся официальная корреспонденция об уведомлениях рассылается с адреса электронной почты pazinojumi@vraa.gov.lv.

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