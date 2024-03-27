Во вторник, 26 марта, в конце передачи "Актуальное о военных действиях в Украине" (Aktuālais par karadarbību Ukrainā) на телеканале TV24 случилась беда со звуком - его забыли выключить после окончания программы, поэтому до ушей зрителей дошли комментарии телеведущего Яниса Лабуцса о министре обороны Андрисе Спрудсе, которые не были предназначены для широкой публики.

Skaņu režisors neizslēdza mikrofonus un kāds ir diezgan "sapisies" @tv24_lv pic.twitter.com/QL5sL5CyNN — Dzintars Rudzītis (@Dziraa) March 26, 2024

Лабуцс заявил, что после избрания на должность министра обороны Спрудс "сошел с ума". Однако позже журналист извинился за сделанное высказывание.

"Я всегда высоко ценил работу оборонного ведомства Латвии. С начала войны я боролся за интересы Латвии и делал все возможное, чтобы сделать Латвию сильнее и безопаснее. Я прошу прощения за допущенный сегодня вечером непрофессионализм", – заявил Лабуцс.

"Esmu vienmēr augstu vērtējis Latvijas aizsardzības resora darbu. Kopš kara sākuma esmu cīnījies par Latvijas interesēm un darījis visu iespējamo, lai Latvija kļūtu stiprāka un drošāka. Atvainojos par šovakar pieļauto neprofesionalitāti,” TV24 ētera personība Jānis Labucs. — TV24 (@tv24_lv) March 26, 2024

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