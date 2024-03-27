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Во вторник, 26 марта, в конце передачи "Актуальное о военных действиях в Украине" (Aktuālais par karadarbību Ukrainā) на телеканале TV24 случилась беда со звуком - его забыли выключить после окончания программы, поэтому до ушей зрителей дошли комментарии телеведущего Яниса Лабуцса о министре обороны Андрисе Спрудсе, которые не были предназначены для широкой публики.

Лабуцс заявил, что после избрания на должность министра обороны Спрудс "сошел с ума". Однако позже журналист извинился за сделанное высказывание.

"Я всегда высоко ценил работу оборонного ведомства Латвии. С начала войны я боролся за интересы Латвии и делал все возможное, чтобы сделать Латвию сильнее и безопаснее. Я прошу прощения за допущенный сегодня вечером непрофессионализм", заявил Лабуцс.

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