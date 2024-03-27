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Более половины или 57% латвийцев не считают, что избранные от Латвии депутаты Европейского парламента (ЕП) способны влиять на решения Европейского союза (ЕС), свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской компанией SKDS по заказу портала Delfi.

В опросе приняли участие 1505 граждан Латвии со всей страны, все они достигли 18-летнего возраста. Опрос проводился в интернете с 18 по 21 марта.

Отвечая на вопрос о том, смогут ли избранные от Латвии депутаты ЕП повлиять на решения ЕС, наиболее скептически были настроены сторонники оппозиции и партий, которые не попали в Сейм 14-го созыва.

Больше всего в способности европарламентариев от Латвии влиять на решения ЕС сомневаются избиратели партий "Tauta. Zeme. Valsts", "Партии центра" и объединения "Младолатыши" (Jaunlatvieši), однако количество этих респондентов недостаточно для того, чтобы сделать достоверные выводы. Похожего мнения придерживается электорат партий "Латвия на первом месте", "Суверенная власть" и "Стабильность!".

Респонденты, которые считают, что избранные от Латвии евродепутаты смогут влиять на решения ЕС, в основном планируют поддержать на выборах движение Par!, "Новое Единство", "Прогрессивных" и "Новую консервативную партию".

Ответы "скорее нет" и "определенно нет" чаще давали респонденты в возрасте старше 45 лет – 66% опрошенных в возрасте от 45 до 54 лет, и 65% опрошенных в возрасте от 55 до 64 лет, 54% – в возрасте старше 65 лет.

Опрос софинансировал Европейский союз через программу дотаций ЕП в сфере коммуникаций. Европарламент не участвовал в его подготовке, и любая информация или мнения, высказанные в связи с этим проектом, не предполагают никакой ответственности; за проект несут полную ответственность авторы программы, интервьюируемые, редакторы или распространители в соответствии с действующими нормативными актами. Европарламент не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, который может возникнуть в результате реализации этого проекта.

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