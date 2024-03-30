Согласно исследованию Организации экономического сотрудничества и развития, в Латвии один из самых высоких показателей использования компьютерной томографии как в амбулаторных, так и в стационарных условиях — в среднем более 200 исследований на 1000 жителей, пишет агентство LETA со ссылкой на Latvijas Avīze.

В Латвии люди часто жалуются на длинные очереди на электрокардиографию, УЗИ, компьютерную томографию и другие радиологические исследования, но очереди, возможно, сократились бы, если бы пациенты всегда направлялись на эти обследования обоснованно.

Есть и обратная сторона: несмотря на то, что государство призывает женщин делать маммографию для профилактики рака груди, отклик сравнительно низкий. Данные Европейской информационной системы об онкологических заболеваниях показывают, что заболеваемость раком груди в Латвии растет, а смертность не снижается. Ежегодно регистрируется около 1260 новых случаев рака груди, а 430 женщин умирают от этого заболевания.

С целью улучшить ситуации с 2009 года в Латвии введен маммографический скрининг, позволяющий женщинам в возрасте 50-69 лет проходить профилактическое обследование груди раз в два года.

В 2023 году Национальная служба здравоохранения разослала 140 000 писем с приглашением на бесплатное обследование, но откликнулись только 50,5 тыс. женщин. В предыдущие годы картина была не лучше. Эксперты из Международного агентства по изучению рака в своем докладе подчеркивают, что виной тому плохая коммуникация с адресатами.

Около 20% отправленных приглашений не доходят до адресата, потому что женщины сменили адрес. Поскольку в распоряжении семейных врачей нет списка всех приглашенных на маммографию, женщины, которые на нее не пришли, не получают напоминаний, тогда как эксперты подчеркивают, что они необходимы. Пытаясь учесть эту критику, Минздрав с мая 2023 года высылает приглашения не только по почте по месту жительства женщин, но и в электронном виде, если на портале www.latvija.lv указан электронный адрес.

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