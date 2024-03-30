Латвийская команда прошла начальную дистанцию в 600 километров за пять дней и два часа, что оказалось вполне по силам только 33 командам из 68 — 35 из них сдались.

Санита привела своего первого четвероногого друга домой еще в подростковом возрасте и уже тогда сразу попробовала запрячь его в санки. С тех пор собаки стали ее хобби и важной частью жизни — сегодня в семье Саниты двадцать одна собака. Из них восемь аляскинских маламутов и отправились вместе с ней на соревнования на север Норвегии.

В соревнованиях с собачьими упряжками ключевую роль играет вожак. Сама Санита провела несколько коротких часов сна в палатке, но собакам крыша над головой не нужна, они предпочитают спать на снегу. За командой также следовал трейлер с хендлерами (специалист, который занимается подготовкой и представлением собак на выставках и соревнованиях — прим.) и ветеринаром. Каждый "хвостатый" член команды Саниты во время гонки съедал около двух килограммов мяса в день, один из них — несмотря на нагрузку — даже набрал вес.

Изготовленные для Саниты сани марки Danler — одни из самых примечательных на этих гонках. Санита шутит, что эти сани стоят дороже, чем их дом: в них можно спать, а также взять с собой все необходимые для гонки вещи.

После финиша Саните Виксне вручили диплом профессионала. В следующем году ее уже пригласили на 1200-километровую дистанцию.

Телепередачу Ātruma cilts представвляет портал Delfi совместно с LMT Viedtelevīzija.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit