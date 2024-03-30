Латвийская команда прошла начальную дистанцию в 600 километров за пять дней и два часа, что оказалось вполне по силам только 33 командам из 68 — 35 из них сдались.

Санита привела своего первого четвероногого друга домой еще в подростковом возрасте и уже тогда сразу попробовала запрячь его в санки. С тех пор собаки стали ее хобби и важной частью жизни — сегодня в семье Саниты двадцать одна собака. Из них восемь аляскинских маламутов и отправились вместе с ней на соревнования на север Норвегии.

В соревнованиях с собачьими упряжками ключевую роль играет вожак. Сама Санита провела несколько коротких часов сна в палатке, но собакам крыша над головой не нужна, они предпочитают спать на снегу. За командой также следовал трейлер с хендлерами (специалист, который занимается подготовкой и представлением собак на выставках и соревнованиях — прим.) и ветеринаром. Каждый "хвостатый" член команды Саниты во время гонки съедал около двух килограммов мяса в день, один из них — несмотря на нагрузку — даже набрал вес.

Изготовленные для Саниты сани марки Danler — одни из самых примечательных на этих гонках. Санита шутит, что эти сани стоят дороже, чем их дом: в них можно спать, а также взять с собой все необходимые для гонки вещи.

После финиша Саните Виксне вручили диплом профессионала. В следующем году ее уже пригласили на 1200-километровую дистанцию.

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