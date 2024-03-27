Существует значительная вероятность, что бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое единство") из-за скандала с частными авиаперелетами за счет бюджета все-таки покинет свою должность, свидетельствует неофициальная информация политических кулуаров, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.

Однако, если Кариньш покинет министерскую должность, то пока неизвестно, когда именно.

Также предстоит дождаться запланированной на четверг, 28 марта, встречи премьер-министра Эвики Силины ("Новое единство") с Кариньшем, на которой обсудят ситуацию со скандалом.

"Ситуация достаточно серьезная, и я думаю, что было бы разумно сначала обсудить [ее] с самим министром, предыдущим премьер-министром, как он видит развитие этой ситуации", — комментировала предстоящую встречу Силиня.

Некоторые члены правления "Нового единства", с которыми беседовало агентство LETA, полагаются на решение премьер-министра Силины относительно дальнейших действий Кариньша на посту министра иностранных дел.

Напомним, в пятницу, 22 марта, стало известно, что Генпрокуратура начала уголовный процесс о возможной растрате средств в связи с использованием договорных рейсов в командировках бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша.

Проверка показала, что на специальные рейсы с 2021 по 2023 год были потрачены суммы, превышающие предусмотренные договорами с туристическими агентствами.

Таким образом, существует реальная возможность совершения уголовного преступления. В связи с этим Генпрокуратура приняла решение о возбуждении уголовного процесса по статье Уголовного закона о возможной растрате средств в крупных размерах.

Глава оппозиционной парламентской фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс призвал Кришьяниса Кариньша уйти в отставку с поста министра иностранных дел.

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