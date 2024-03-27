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Изменение названий улиц Риги является шагом в правильном направлении, шагом на пути к укреплению национальной идентичности, культурному обновлению и оказанию чести тем, кто этого заслуживает, заявил вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс. В среду, 27 марта, заместитель председателя Рижской думы вместе с мэром столицы Вилнисом Кирсисом принял участие в замене табличек на зданиях в начале улицы Маскавас — впредь этот отрезок улицы будет называться Ластадияс.

В своем заявлении для портала Delfi Ратниекс подчеркнул, что в Риге непрерывно идет процесс ликвидации символов, памятников и других исторических свидетельств советской эпохи и замены их героями и символами Латвии.

"В прошлом году в городском парке был демонтирован памятник Пушкину, также с бордюра на набережной Даугавы убраны серпы и молоты, которые раньше напоминали о присутствии советской идеологии. Дом Москвы прекратил свою деятельность, здание перешло в собственность государства, а путь к латышизации нашего города продолжается", — отметил вице-мэр.

Ратниекс также напомнил, что с 1 сентября этого года Пушкинский лицей будет называться Рижским лицеем имени Бротце, а также в результате недавних решений Рижской думы изменены названия некоторых улиц, в том числе, улицы Маскавас. Эти изменения не простой административный процесс, а шаг вперед к укреплению нашей национальной идентичности.

"Практически, этим можно сказать, что мы преодолели барьеры мнений, чтобы очень скоро в Риге сократить количество названий улиц, несущих идеологию империалистической России. Улица Маскавас - одна из центральных улиц Риги, и ее название не является правильным сигналом ни для местного, ни для международного сообщества. Ее прежнее название подрывало наш образ и истинную национальную позицию. Рига должна нести идею национального города. И это должно соответствовать делам", — заявил Ратниекс.

Как сообщалось ранее, 21 февраля Рижская дума приняла решение переименовать улицу Маскавас и ряд других улиц столицы. Новое название улицы Маскавас — улица Латгалес. Также появились улицы Ластадияс, Я.Клидзея, К.Миленбаха, В.Пурвиша, В.Плудониса, Э.Беньямина, В.Сейлес и А.Спариня.

Изменения уже внесены в государственные реестры, но в городской среде их вводят происходят постепенно. Рижское самоуправление представило в Госрегистр адресов информацию, юридически фиксирующую названия новых улиц города и их расположение. Карта с расположением новых улиц доступна на сайте самоуправления.

Во всех базах данных государства и самоуправлений, основным источником информации которых является Госрегистр адресов, информация будет меняться автоматически. Это касается как заявленных гражданами адресов, так и юридических адресов компаний и учреждений.

Изменения зарегистрированы в кадастре Государственной земельной службы. Жителям Риги не нужно менять документы, так как действующий адрес на момент их оформления был юридически правильным. В особых случаях, например, в разрешениях, лицензиях, договорах и других документах, когда этого требуют нормативные акты и условия, изменения должны вноситься самими жильцами с указанием нового названия улицы.

Решением Рижской думы предусмотрено, что смену адресных и именных табличек необходимо произвести в течение трех месяцев с момента принятия решения. Знаки изготовит Департамент территориального благоустройства Главной администрации Рижской думы. Управляющим домами и владельцам придется устанавливать таблички самостоятельно.

По прогнозам, изменение названий улиц может обойтись Рижскому самоуправлению примерно в 80 000 евро. Сумма включает в себя затраты на изготовление новых названий улиц и адресных указателей.

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