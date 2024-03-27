Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) впервые за время своего существования публично приглашает на работу оперативных сотрудников, сообщает агентство LETA.

В бюро также необходим заведующий безопасностью информационных технологий (IT). Желающих приглашают подавать заявки до 31 мая.

Несмотря на то, что специфика деятельности KNAB связана с государственной тайной и часть сотрудников рекрутируется непублично, бюро "видит возможность" привлечь кандидатов на должности с более высокой степенью секретности и через публичный конкурс.

Кандидат должен обладать безупречной репутацией и соответствовать требованиям закона "О государственной тайне". Кроме того, кандидаты должны иметь высшее образование, отличные знания латышского и английского языков, а также хорошие навыки коммуникации и аргументации.

Оперативникам предлагается зарплата от 2000 евро до уплаты налогов во время испытательного срока, а также доплаты и социальные гарантии. Кроме того, обещают возможности образования и карьеры, а также возможности развития навыков и знаний как в Латвии, так и за рубежом.

Закон предусматривает, что должностные лица KNAB при исполнении служебных обязанностей имеют право проводить открытые и секретные оперативные мероприятия.

Задачи оперативной деятельности: предотвращение и раскрытие преступлений, установление лиц, совершивших преступление, и установление источников доказательств.

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