Ежегодно в Латвии выявляют около 1200 случаев рака кишечника, 70% - в поздней стадии. В стране есть оплачиваемая государством программа скрининга рака кишечника для жителей группы риска – 50-75 лет, но только четверть латвийцев регулярно использует эту возможность, сообщает Rus.LSM со ссылкой на передачу "Домская площадь" на Латвийском радио 4.

Результаты опроса исследовательского центра SKDS свидетельствуют, что почти половина респондентов вообще не слышали о программе скрининга рака кишечника, которая реализуется в Латвии с 2009 года. 24% жителей Латвии возрастной группы 50-75 лет слышали об этом тесте, но ничего конкретно о программе скрининга не знают.

Из-за недостаточной информированности жители Латвии плохо откликаются на онкологические скрининги, рассказал главный врач "Латвийского онкологического центра", онколог-хирург Андрей Пчелкин. Эти тесты имеют большое значение для своевременной диагностики онкологических заболеваний и, следовательно, для успешного лечения. И хотя колоректальным раком болеют в основном люди в возрастной категории 60+, в последнее время эта болезнь "помолодела", отметил врач.

В Латвии, как и во всем мире, колоректальный рак встречается все чаще, рассказал он. И если раньше он был на третьем-четвертом месте, то сейчас во всем мире он поднялся на торую строку — это теперь одно из самых часто встречающихся раковых заболеваний. В Латвии каждый год фиксируется 1 100-1200 новых случаев рака толстого кишечниа и прямой кишки. Средний возраст пациентов — после 50, но в последнее время все чаще встречаются более молодые пациенты. Включая и 17-18-летних, предупредил специалист.

Основная функция скрининга – раннее выявление и профилактика предраковых состояний. Информацию и направление на тест можно получить только у семейного врача. Скрининг рака кишечника — это не инвазивная медицинская процедура, связанная с проникновением через естественные внешние барьеры организма, а обыкновенная копрограмма — исследование стула.

Специалисты предлагают провести широкую информационную кампанию, чтобы больше жителей были вовлечены в эту очень важную для профилактики заболевания программу.

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