Видземский районный суд в Цесисе 26 марта завершил процесс против эстонской компании Skinest Rail по делу о передаче 500 000 евро бывшему генеральному директору Latvijas Dzelzceļš Угису Магонису, сообщило агентство LETA.

Суд пришел к выводу, что в 2015 году компания Skinest Rail была единственным участником торгов, проведенных LDZ Ritošā sastāva serviss, по закупке четырех дизельных локомотивов серии "2TE116". LDZ Ritošā sastāva serviss была единственным интересантом в приобретении этих локомотивов, и предложений от других поставщиков не было, подтвердили все свидетели в деле.

Суд пришел к выводу, что цена продажи эстонской компанией четырех дизельных локомотивов серии "2TE116" соответствовала их рыночной стоимости или даже была несколько ниже. Предложенные LDZ Ritošā sastāva serviss условия не дали оснований полагать, что из этой сделки Skinest Rail могла бы получить значительную прибыль, которая существенно превышала сумму, указанную в обвинении как полученная Магонисом. Таким образом, связи между полученными Магонисом денежными средствами и интересами компании Skinest Rail не нашли.

Кроме того, суд не нашел доказательств того, что Skinest Rail в Latvijas dzelzceļš могут создать препятствия для заключения сделки и поэтому потребуется решающий голос президента Latvijas dzelzceļš. Таким образом, в деле также не была установлена ответственность Skinest Rail, и суд первой инстанции не поддержал обвинения латвийской Генеральной прокуратуры в отношении этой компании.

Решение суда первой инстанции можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, в августе 2015 года тогдашний председатель правления LDz Угис Магонис был задержан после погони на автомобиле сотрудниками антикоррупционного бюро. Его обвиняют в получении взятки размером в полмиллиона евро. В даче взятки подозревается Осиновский. Прокуратура выдвинуло обвинение, что будто с конца 2014 года Магонис и Осиновский договорились о взятке в 800 тысяч евро — в интересах Skinest Rail при закупке четырех локомотивов для LDz ritošā sastāva serviss.

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