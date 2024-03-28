Сегодня, 28 марта, в Риге у памятника Свободы состоятся мероприятия, посвященные 20-летию членства Латвии в НАТО. В связи с этим Министерство обороны призывает жителей вместе отметить двадцатую годовщину вступления Латвии в военный альянс, сообщили агентству LETA в оборонном ведомстве.

Около 9 часов утра у памятника Свободы развернут большой флаг "Латвия НАТО-20". Участие в этом мог принять любой желающий. Акция прошла при музыкальном сопровождении оркестра Штаба Национальных вооруженных сил (НВС).

В 12:40 у памятника состоится церемония возложения цветов, посвященная визиту председателя Военного комитета НАТО, адмирала Роба Бауэра, в которой примут участие министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные") и командующий НВС, генерал-лейтенант Леонид Калниньш.

В случае благоприятных погодных условий в 12:55 над памятником Свободы запланирован низкий пролет истребителей военно-воздушных сил союзников, демонстрирующий присутствие патрульной миссии НАТО в воздушном пространстве Балтии.

В 13:00 на площади Свободы председатель Военного комитета НАТО и министр обороны откроют фотовыставку "Латвия НАТО-20", которая расскажет о пути Латвии в НАТО, вкладе Латвии в альянс, участии нашей страны в международных операциях, общих учениях союзников в Латвии и за рубежом, а также о других темах, связанных с членством Латвии в НАТО.

В открытии выставки примут участие солдаты стран-членов НАТО, который сейчас исполняют служебные обязанности в Латвии. Также запланировано музыкальное представление оркестра Штаба НВС. Выставка у памятника Свободы будет доступна для посетителей до 25 апреля.

С 8:30 до 16 часов на площади Свободы также можно будет посетить выставку военной техники стран-союзников и встретиться с военными боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии.

В свою очередь, в 15:00 в Военном музее Латвии будет представлены почтовая марка и конверт "Латвия НАТО-20" и откроется выставка "НАТО — тебе и Латвии". На выставке будут представлены художественно оформленные новостные порталы и платформы соцсетей, а также уникальные исторические предметы, которые позволят проследить за процессом вступления Латвии в НАТО. Выставка будет открыта для посетителей до августа 2024 года.

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