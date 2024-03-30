В пасхальные выходные — с 29 марта по 1 апреля — некоторые магазины и другие организация меняют время работы.
Рассказываем о том, как все будет работать на Пасху.
Maxima
31 марта магазины по всей Латвии будут работать с изменениями. Время работы для каждого магазина можно посмотреть на сайте.
Магазины Lidl и Rimi будут работать по своему обычному графику выходных дней.
IKEA
Магазин: с 10:00 до 21:00.
Ресторан: 29 марта и 1 апреля — с 10:00 до 20:00; 30 и 31 марта — с 9:30 до 20:30.
Рынки
Центральный рынок
На открытом пространстве и закрытой территории:
29 и 30 марта — с 7:00 до 18:00
31 марта и 1 апреля — с 7:00 до 17:00
В мясном павильоне:
29 и 30 марта — с 7:30 до 18:00
31 марта — с 7:30 до 16:00
1 апреля — с 7:30 до 17:00
В рыбном, молочном и гастрономическом павильонах:
29 и 30 марта — с 7:30 до 18:00
31 марта — с 7:30 до 16:00
1 апреля — с 7:30 до 17:00
С торговом доме на улицах Спикеру 2 и Пуполу 5
29 и 30 марта — с 8:00 до 18:00
31 марта — с 8:00 до 16:00
1 апреля — с 8:00 до 17:00
Крестьянский рынок (на улице Гайзиня, Спикеру и Пуполу)
В местах торговли со складами: с 00:00 до 24:00
В местах торговли с автотранспортом: с 17:00 до 7:00
Ночной цветочный рынок: с 19:00 до 7:00