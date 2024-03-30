В пасхальные выходные — с 29 марта по 1 апреля — некоторые магазины и другие организация меняют время работы.

Рассказываем о том, как все будет работать на Пасху.

Maxima

31 марта магазины по всей Латвии будут работать с изменениями. Время работы для каждого магазина можно посмотреть на сайте.

Магазины Lidl и Rimi будут работать по своему обычному графику выходных дней.

IKEA

Магазин: с 10:00 до 21:00.

Ресторан: 29 марта и 1 апреля — с 10:00 до 20:00; 30 и 31 марта — с 9:30 до 20:30.

Рынки

Центральный рынок

На открытом пространстве и закрытой территории:

29 и 30 марта — с 7:00 до 18:00

31 марта и 1 апреля — с 7:00 до 17:00

В мясном павильоне:

29 и 30 марта — с 7:30 до 18:00

31 марта — с 7:30 до 16:00

1 апреля — с 7:30 до 17:00

В рыбном, молочном и гастрономическом павильонах:

29 и 30 марта — с 7:30 до 18:00

31 марта — с 7:30 до 16:00

1 апреля — с 7:30 до 17:00

С торговом доме на улицах Спикеру 2 и Пуполу 5

29 и 30 марта — с 8:00 до 18:00

31 марта — с 8:00 до 16:00

1 апреля — с 8:00 до 17:00

Крестьянский рынок (на улице Гайзиня, Спикеру и Пуполу)

В местах торговли со складами: с 00:00 до 24:00

В местах торговли с автотранспортом: с 17:00 до 7:00

Ночной цветочный рынок: с 19:00 до 7:00

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