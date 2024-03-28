В случае прямой угрозы государству-члену НАТО, применение 5-й статьи будет обязательным и неподлежащим обсуждению, заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр.

Бауэр отметил, что НАТО уже много лет пытается построить конструктивные партнерские отношения с Россией, но это сделать не удалось, поэтому в последние годы Россия четко идентифицируется как угроза НАТО, и альянс соответственно поменял свои планы обороны.

Адмирал заявил что Россия долгое время избегает контактов с Западом, особенно с момента начала войны против Украины, а со стороны НАТО в последние годы не удавалось добиться переговоров, например, с руководством армии РФ, чтобы попытаться достичь деэскалации ситуации путем переговоров.

Созданная Россией угроза вынудила НАТО усилить свое присутствие на восточном фланге, одновременно усиливая и другие направления, напомнил Бауэр и подчеркнул, что это усиление НАТО было вызвано РФ, а не сам альянс решил развивать конфронтацию.

Как подчеркнул Бауэр, ясно, что Запад должен продолжать помогать Украине отразить нападение России. Он признал, что Украине тяжело, но нелегко и России, которая понесла очень большие потери.

По оценке адмирала, вопрос заключается не в том, станет ли вообще, а в том, когда Украина станет членом НАТО.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram