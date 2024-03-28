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Во время пасхальных выходных Государственная полиция будет усиленно контролировать общественный порядок и безопасность на дорогах, сообщил в передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" начальник управления реагирования Госполиции Юрис Янчевскис.

Рейды на дорогах запланированы с пятницы, 29 марта, по понедельник, 1 апреля, с привлечением как можно большего числа полицейских.

"Мы будем концентрироваться именно на водителях, севших за руль после употребления одурманивающих веществ, в состоянии алкогольного опьянения. Обязательно будут массовые рейды, массовые проверки", - заявил представитель полиции.

Проверки будут проводиться как на главных государственных, так и на местных дорогах, в населенных пунктах и ​​за их пределами.

"Поэтому водителям придется считаться с кратковременными ограничениями движения из-за проверок, когда на конкретном участке дороги все водители будут остановлены и проверены", - сказал представитель полиции, добавив, что проверять на опьянение будут также водителей велосипедов и электросамокатов.

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