В Рижском районе сегодня днем может быть замедлено движение, а при поездках в сторону Курземе следует считаться с тем, что на нескольких участках дорог уже начались строительные работы и введены ограничения движения, сообщают Latvijas Valsts ceļi.

На трех участках дорог, где уже начались строительные работы, введены ограничения движения:

Кандава-Салдус (P109) от Земите до Капукрогса — ограничение скорости до 50 км/ч; предполагаемое время пересечения строительного объекта — 35-40 минут;

Тукумс-Кулдига (P121) на участке возле Земите — ограничение скорости до 50 км/ч;

На участке Вентспилс-Колка (P124) от Вентспилса до Лиепене на двух этапах движение регулируется светофором, ограничение скорости — 70 и 50 км/ч. Предполагаемое время пересечения участка ремонтных работ — 25 минут.

На многих участках дорожных строительных работ сохраняется технологический перерыв и ограничения скорости движения в 70 и местами в 50 км/ч. На региональной автодороге Валка-Виреши (P23) по-прежнему закрыто движение по Гауйскому мосту и мосту притока Гауи. Объезд — по автодороге Валка-Смилтене (P24), путь занимает до 25 минут.

Напомним, что на гравийных автодорогах, особенно в Видземе и Латгалеи, во многих местах еще сохраняются ограничения по транспортной массе из-за распутицы.

Все актуальные ограничения движения на государственных автодорогах отмечены на карте на сайте Latvijas Valsts ceļi: www.lvceli.lv

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