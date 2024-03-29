Увеличилось количество случаев заражения гепатитом A, связанных с поездками в Беларусь, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

По состоянию на конец марта, увеличилось количество случаев заболевания гепатитом A, которые связаны с поездками жителей Латвии в Беларусь. В ходе секвенирования вируса гепатита А установлено, что инфицирование людей эпидемиологически связано с пребыванием в Беларуси.

SPKC напоминает, что наиболее эффективным средством специфической профилактики гепатита А является вакцинация, поэтому центр рекомендует сделать прививку от гепатита А тем, кто планирует поехать в Беларусь. Более подробная информация о гепатите А и его профилактике доступна на сайте SPKC .

Кроме того, учитывая вовлеченность Беларуси в полномасштабных военных действиях России в Украине, Министерство иностранных дел настоятельно призывает жителей не ездить в Беларусь, а находящихся там латвийцев покинуть эту страну.

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