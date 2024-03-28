В четверг, 28 марта, в 12:55 над памятником Свободы в честь 20-летия членства Латвии в НАТО пролетели истребители военно-воздушных сил союзников, сообщили порталу Delfi в Национальных вооруженных силах (НВС).

Низкий пролет истребителей военно-воздушных сил союзников был организован для демонстрирации присутствия патрульной миссии НАТО в воздушном пространстве Балтии. Посмотреть на пролет истребителей НВС приглашали всех желающих.

#latvijanato20



:rocket: 12:55 šodien pār Brīvības pieminekli, atzīmējot Latvijas NATO 20, notiks sabiedroto gaisa spēku iznīcinātāju zemais pārlidojums!



:face_with_monocle: Acainām iedzīvotājus vērot šo iespaidīgo notikumu un piedalīties arī citos svētku pasākumos!#lv20nato #WeAreNATO:flag-lv: pic.twitter.com/iTXNP68KNa — NBS (@Latvijas_armija) March 28, 2024

В честь 20-летия членства Латвии в НАТО в Риге проходит ряд мероприятий, посвященных этому событию. Так, например, на площади Свободы действует фотовыставка и представлена военная техника стран-союзников.

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