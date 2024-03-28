В четверг, 28 марта, в 12:55 над памятником Свободы в честь 20-летия членства Латвии в НАТО пролетели истребители военно-воздушных сил союзников, сообщили порталу Delfi в Национальных вооруженных силах (НВС).
Низкий пролет истребителей военно-воздушных сил союзников был организован для демонстрирации присутствия патрульной миссии НАТО в воздушном пространстве Балтии. Посмотреть на пролет истребителей НВС приглашали всех желающих.
В честь 20-летия членства Латвии в НАТО в Риге проходит ряд мероприятий, посвященных этому событию. Так, например, на площади Свободы действует фотовыставка и представлена военная техника стран-союзников.
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