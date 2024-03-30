После зимнего периода ремонт ям и восстановление уличного покрытия в Риге будет проходить в несколько этапов, начиная с самых опасных для движения участков дорог, сообщил в эфире передачи Ziņu TOP.Rīga runā на телеканале TV24 мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство").

В первую очередь ремонт будет проведен на тех участках столичных улиц, где образовались наиболее опасные ямы. Их залатали уже зимой в качестве временного решения. Как отметил Кирсис, латание ям будет происходить в течение всего лета.

"Этим летом мы планируем потратить 35 миллионов евро не на латание ям, а на те места, где покрытие уже нет смысла ремонтировать, поскольку там выбоина на выбоине, его нужно снять и положить новое", — заявил Кирсис.

В число улиц, на которых планируется заменить дорожное покрытие, входят улица Бикерниеку, Яунциема гатве, К.Улманя гатве и другие. В целом в список входят около 40 улиц.

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