С 2022 года в Рижском заливе стоит судно с минеральными удобрениями, принадлежащее попавшему под санкции российскому миллиардеру Дмитрию Мазепину. На его товарах зарабатывали и латвийские олигархи, а теперь Путин заявляет, что Балтия блокирует удобрения, чтобы мир голодал, сообщает журнал Ir.

Asian Majesty (IMO: 9724996) joprojām stāv reidā. Vai kādam nevajag 55 000 tonnas kālija hlorīda? Biržas cena $27,943,850 pic.twitter.com/x3rSoo0bmX — Martins Sitcs (@martinssitcs) January 28, 2023

Экипаж почти двухсотметрового грузового корабля Asian Majesty в основном составляют филиппинцы. Сейчас они ловят рыбу с палубы, чтобы как-то скоротать время. Экипаж меняется, и судно иногда отправляется в технические походы до Лиепаи или Вентспилса, но покинуть территориальные воды Латвии не может.

Таможенное управление Службы госдоходов не выдает разрешение, потому что груз принадлежит попавшему в санкционный список российскому бизнесмену Дмитрию Мазепину. Он - человек ближнего круга президента России Владимира Путина. Состояние Мазепина журнал Forbes в прошлом году оценивал примерно в 2,8 миллиарда долларов. На его бизнесе минеральных удобрений в Риге с 2013 года заработали и семьи местных олигархов.

На корабле находятся почти 55 тысяч тонн минеральных удобрений на сумму около 17 миллионов долларов. Минеральные удобрения, принадлежащие миллиардеру, "застряли" и в портах Нидерландов и Бельгии, но в меньшем объеме.

Латвия могла бы "отпустить" судно с грузом в случае, если бы был выявлен его вред для окружающей среды, но Государственная служба среды угрозы не констатировала. Сейчас служба подтверждает, что нахождение судна в воде не несет экологических рисков, если нет каких-либо критических внешних условий, таких как шторм или столкновение.

Минеральные удобрения важны для обеспечения урожая и предотвращения голода в мире. В 2022 году генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Латвию поддержать решение, которое предложил принадлежащий Мазепину концерн минеральных удобрений Uralchem — пожертвовать эти удобрения развивающимся странам в Африке, Южной Азии и Южной Америке.

ООН стало известно о ситуации с грузом в Латвии, поскольку Россия активно использовала нарратив о европейских санкциях, угрожающих мировой продовольственной безопасности. Путин за два года войны публично рассказал, что попытки Европы не допустить, чтобы грузы русских бесплатных удобрений попадали к более бедным странам, циничны.

Недавно ООН проинформировала Министерство иностранных дел Латвии (МИД), что сейчас финализируется трехстороннее соглашение о донорстве минеральных удобрений, находящихся на судне Asian Majesty. Как только соглашение заключат, судно получит разрешение на выход из латвийских вод. МИД допускает, что это может произойти в течение месяца.

Точно неизвестно, какой ущерб владельцу судна нанесет двухлетний простой в Рижском заливе. По подсчетам специалистов порта, это несколько миллионов евро. На переговорах с МИД Латвии представители судовладельцев отметили, что никаких исков к латвийскому государству и порту у них нет.

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