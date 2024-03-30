Foto: AFP/Scanpix/LETA

С 2022 года в Рижском заливе стоит судно с минеральными удобрениями, принадлежащее попавшему под санкции российскому миллиардеру Дмитрию Мазепину. На его товарах зарабатывали и латвийские олигархи, а теперь Путин заявляет, что Балтия блокирует удобрения, чтобы мир голодал, сообщает журнал Ir.

Экипаж почти двухсотметрового грузового корабля Asian Majesty в основном составляют филиппинцы. Сейчас они ловят рыбу с палубы, чтобы как-то скоротать время. Экипаж меняется, и судно иногда отправляется в технические походы до Лиепаи или Вентспилса, но покинуть территориальные воды Латвии не может.

Таможенное управление Службы госдоходов не выдает разрешение, потому что груз принадлежит попавшему в санкционный список российскому бизнесмену Дмитрию Мазепину. Он - человек ближнего круга президента России Владимира Путина. Состояние Мазепина журнал Forbes в прошлом году оценивал примерно в 2,8 миллиарда долларов. На его бизнесе минеральных удобрений в Риге с 2013 года заработали и семьи местных олигархов.

На корабле находятся почти 55 тысяч тонн минеральных удобрений на сумму около 17 миллионов долларов. Минеральные удобрения, принадлежащие миллиардеру, "застряли" и в портах Нидерландов и Бельгии, но в меньшем объеме.

Латвия могла бы "отпустить" судно с грузом в случае, если бы был выявлен его вред для окружающей среды, но Государственная служба среды угрозы не констатировала. Сейчас служба подтверждает, что нахождение судна в воде не несет экологических рисков, если нет каких-либо критических внешних условий, таких как шторм или столкновение.

Минеральные удобрения важны для обеспечения урожая и предотвращения голода в мире. В 2022 году генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Латвию поддержать решение, которое предложил принадлежащий Мазепину концерн минеральных удобрений Uralchem — пожертвовать эти удобрения развивающимся странам в Африке, Южной Азии и Южной Америке.

ООН стало известно о ситуации с грузом в Латвии, поскольку Россия активно использовала нарратив о европейских санкциях, угрожающих мировой продовольственной безопасности. Путин за два года войны публично рассказал, что попытки Европы не допустить, чтобы грузы русских бесплатных удобрений попадали к более бедным странам, циничны.

Недавно ООН проинформировала Министерство иностранных дел Латвии (МИД), что сейчас финализируется трехстороннее соглашение о донорстве минеральных удобрений, находящихся на судне Asian Majesty. Как только соглашение заключат, судно получит разрешение на выход из латвийских вод. МИД допускает, что это может произойти в течение месяца.

Точно неизвестно, какой ущерб владельцу судна нанесет двухлетний простой в Рижском заливе. По подсчетам специалистов порта, это несколько миллионов евро. На переговорах с МИД Латвии представители судовладельцев отметили, что никаких исков к латвийскому государству и порту у них нет.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit