Сейчас нет признаков того, что Россия планирует вторжение в одну из стран НАТО, заявил сегодня в Риге журналистам председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, сообщает агентство LETA.

"Нет никаких признаков того, что Россия планирует нанести удар по одной из стран НАТО. Не думаю, что существует прямая угроза. Проблема в том, что амбиции России простираются дальше Украины. Мы это знаем, поэтому альянс в целом должен стать более готовым", — отметил адмирал.

В то же время альянс пришел к соглашению, что Россию следует считать угрозой, соответственно, альянс меняет военные планы, перефокусируя внимание на коллективную оборону. Эти планы были одобрены НАТО на саммите в Вильнюсе.

Опыт Украины свидетельствует о том, что Россия не атакует напрямую: еще до полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Россия поддерживала сепаратистов. На вопрос, считает ли НАТО угрозой, если подобное произойдет в одной из стран Балтии, Бауэр ответил, что согласно 3-й статье договора НАТО каждая страна должна быть способна защитить себя.

"Если что-то такое произойдет, то это ответственность соответствующей страны — позаботиться о безопасности. Если мы говорим о гибридных операциях, то, например, Латвии придется на это реагировать. Конечно, если Латвия захочет начать консультации с другими странами-участницами, как это предусмотрено статьей 4, это возможно. Мы будем об этом говорить и договариваться, каким образом мы как альянс дальше будем действовать. Хочу отметить, что и кибердеятельность со стороны другого государства является достаточным поводом для приведения в действие статьи 5. Задействовать 5-ю статью можно не только в случае прямого нападения", — подчеркнул Бауэр.

В преддверии президентских выборов в США в конце года адмирал также заверил, что не боится повторного избрания Дональда Трампа на этот пост. Трамп еще не избран, при этом очевидно, что его прежние высказывания были направлены не на НАТО в целом, а касались того, что некоторые страны не выделяют достаточного финансирования на оборону. При этом сейчас страны альянса уже готовы тратить на оборону больше .

Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр пробудет с визитом в Латвии до 29 марта. В ходе визита он встретится с министром обороны Спрудсом и командующим Национальными вооруженными силами генерал-лейтенантом Леонидом Калниньшем, чтобы обсудить актуальные вопросы международной и региональной безопасности.

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