Премьер-министр Эвика Силиня поручила Министерству сообщения и Министерству экономики разработать план по переориентации транспортно-логистического сектора с России и Белоруссии, сообщает агентство LETA.

После состоявшегося сегодня заседания Латвийского совета портов, транзита и логистики Силиня сообщила в твиттере, что на заседании обсуждалось влияние транзитных грузов России и Белоруссии на транспортно-логистический сектор Латвии, а также направления переориентации этого сектора.

После беседы она пришла к выводу, что отрасль готова к переменам.

В связи с этим она поручила Минсообщения и Минэкономики в течение двух месяцев разработать план и возможные решения. Для этого будет создана группа оперативного управления, задачей которой станет разработка сценариев развития отрасли и внесение предложений совету о дальнейших действиях, сообщила Силиня.

Как сообщалось, ранее министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) отмечал, что эту ситуацию необходимо обсудить на самом высоком уровне, чтобы понять, как эффективно использовать портовую инфраструктуру для стимулирования экономического развития Латвии, а также ускоренной переориентации отрасли.

Латвийский совет портов, транзита и логистики является координирующей деятельность портов и логистической отрасли структурой, в работе которой участвуют премьер-министр, несколько отраслевых министров, руководители портов, руководители городов и представители общественных организаций, а также других значимых государственных структур. Совет предоставляет ведущим участникам отрасли возможность под руководством премьера обсудить важнейшие вопросы для укрепления конкурентоспособности отрасли.

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