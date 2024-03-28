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Министерство сообщения в четверг на заседании Латвийского совета портов, транзита и логистики предложило пять приоритетных направлений переориентации латвийских портов и логистической отрасли с России и Белоруссии, заявил в четверг после заседания агентству LETA министр сообщения Каспарс Бришкенс.

"Наконец поставить точку после многолетней зависимости от транзита российского происхождения — в интересах безопасности и роста Латвии", — отметил Бришкенс.

Он рассказал, что на заседании Минсообщения предложило пять приоритетных направлений, как конкретно переориентировать латвийскую отрасль портов и логистики, а именно: грузопотоки и инвестиции из стран-союзниц, латвийский экспорт и внутренние перевозки, промышленное развитие в портах/специальных экономических зонах, энергетические проекты возобновляемых ресурсов и военная мобильность.

Комментируя первое направление — грузопотоки и инвестиции из стран-союзниц - Бришкенс отметил, что новые грузы сами по себе не появятся, поэтому Латвии придется их активно искать.

"За последние 12 лет я первый министр сообщения, который обратился к транспортному секретарю США по поводу инвестиций США в латвийские порты. В последние годы США направляют существенные инвестиции и делает поставки индустриальных грузов в Центральную Азию, а также в регионы Каспийского моря и Кавказа. Например, уже сейчас в Рижском порту используется автокраны General Motors для доставки грузов в Узбекистан. Это возможность для Латвии. Мы должны активно лоббировать свою роль в обеспечении интересов США - выгода будет не только для экономики, но и для нашей безопасности ", - отметил министр.

В ближайшее время у министра запланированы визиты в Германию, Данию и Бельгию с целью поиска новых возможностей для сотрудничества. Бришкенс отметил, что латвийские порты сейчас не используют весь свой потенциал для конкуренции с крупными портами Европы.

"Например, если сравнивать всю цепочку поставок Гамбург-Прага и Рига-Прага, у нас преимущество в 300-400 евро на каждый перевезенный контейнер. Это очень важное преимущество, которым уже долгое время пользуются наши южные соседи", — отметил Бришкенс.

Он подчеркивает, что если сейчас от транзита низкой добавленной стоимости экономика Латвии получает около 17 евро на тонну, то вхождение в такие цепочки поставок более высокой добавленной стоимости выгоду Латвии как минимум удвоит. "Латвия должна стратегически смотреть на рынки Северной Америки, западных и северных стран, а также Центральной Азии", — добавил Бришкенс.

Кроме того, приоритетными являются перевозки грузов ро-ро, в том числе укрепление стратегического сотрудничества со Stena Line и направление инвестиций на реконструкцию причалов, что позволит принимать более крупные суда.

В качестве второго направления министр отметил латвийский экспорт и внутренние перевозки. Комментируя ситуацию Latvijas dzelzceļš (LDz), на которое повлияло существенное сокращение объемов российских дешевых грузов, он отметил, что логично начинать с внутренних грузоперевозок, перенаправляя грузы с автотранспорта на железную дорогу.

Бришкенс говорит, что Латвия долгое время инвестировала огромные средства фондов Европейского союза (ЕС) в дешевое расширение транзитной инфраструктуры, позабыв о необходимости соединения индустриальных парков с железной дорогой, а также о создании внутренних терминалов.

"Эти ошибки надо срочно исправлять. Например, мы начали сотрудничество с зерноводческими кооперативами по интеграции зерновых элеваторов в железнодорожную систему, а также начнем переговоры с Министерством земледелия о том, чтобы Latvijas valsts meži использовало железную дорогу для своего экспорта древесины. Дополнительно Минсообщения направит в Кабинет министров предложение о перераспределении фондов ЕС для создания нескольких внутренних интермодальных терминалов, или сухих портов", - добавил Бришкенс.

Он заявил, что Минсообщения поддержит проекты развития портовых территорий для стимулирования экспорта, конкретно проекты Лиепайской специальной экономической зоны (СЭЗ) и Вентспилсского свободного порта по созданию терминалов питьевой воды для экспорта на Ближний Восток и в другие регионы мира.

В-третьих, Минсообщения делает акцент на промышленном развитии в портах/специальных экономических зонах. "Деятельность портов не должна оцениваться только в переваленных тоннах. Уже сейчас больше пользы народному хозяйству Латвии приносит именно промышленное развитие портовых территорий", - отмечает Бришкенс.

Он сообщил, что в индустриальных парках Лиепайского и Вентспилсского портов в общей сложности уже более 50 заводов. Поддерживая дальнейшее развитие этих индустриальных парков и индустриальный парк Спилве в Рижском свободном порту, можно привлечь иностранные инвестиции и обеспечить присутствие новых экспортоспособных предприятий в Латвии.

Четвертое направление - энергетические проекты возобновляемых ресурсов. Министр подчеркнул, что одним из стратегических приоритетов Латвии является содействие энергетической независимости.

Как отмечает Бришкенс, компания Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V. уже подписала с Лиепайским портом договор о строительстве опорной базы ветропарков и терминала для крупногабаритных грузов. Аналогичным образом Вентспилсский порт участвует в проекте Elwind. "Конкретно мы говорим о возможностях для производственной базы конструкций ветротурбин, их сборки и комплектации", - пояснил министр.

Бришкенс также подчеркивает, что Латвия может мощно позиционироваться в преобразовании произведенной энергии в водород, зеленый аммиак и другом производстве и хранении продуктов возобновляемой энергии.

Минсообщения поддерживает планы Лиепаи и Вентспилса по строительству водородных заводов, а также готово участвовать в развитии водородной экономики будущего.

"Государство должно оказать необходимую поддержку для обеспечения инфраструктуры и привлечения иностранных инвесторов. Эти вложения окупятся в виде хорошо оплачиваемых рабочих мест, увеличения налоговых поступлений и достижения климатических целей", — заявил министр.

Пятым направлением является военная мобильность. Бришкенс отмечает, что для Латвии критически важно способствовать сообщению с союзниками на Западе для быстрой доставки военных грузов в Балтию, добавив, что инфраструктура железной дороги и портов является неотъемлемой частью архитектуры безопасности Латвии.

"Необходимо развитие портовых терминалов, чтобы создать у нас как можно больше мест, в которых любую технику — от полуприцепов до танков - можно было оперативно разгрузить и переместить", — отмечает Бришкенс, добавляя, что для мобильности этих грузов необходимо адаптировать и железнодорожную сеть и с этой целью Минсообщения активно сотрудничает с Министерством обороны.

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