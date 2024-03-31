Foto: LETA

Снижение налога на добавленную стоимость (НДС) не даст должного эффекта – значительного снижения цен на лекарства, заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери в программе TV24 Ziņu TOP.

Хотя в Литве и Эстонии НДС на лекарства на несколько процентов ниже, чем в Латвии, в конечном итоге цены в этих странах на 20-30% ниже, чем в Латвии, и это доказывает, что снижение НДС не будет иметь желаемого эффекта для наших покупателей. Министр продолжает работу над расширением ассортимента компенсируемых лекарств и надеется, что цены на лекарства уменьшатся осенью.

С аптеками и оптовыми торговцами ведутся переговоры о модели наценки, которая устанавливала бы фиксированную прибыль. С покупателей также будет взиматься 0,75 евро за выдачу рецептурных лекарств. По мнению Абу Мери, новая модель должна привести к тому, что чек покупателя за лекарства уменьшится на 15-20%. Цены снизятся не только на рецептурные некомпенсируемые лекарства, но и на компенсируемые.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit