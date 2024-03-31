Хотя в Литве и Эстонии НДС на лекарства на несколько процентов ниже, чем в Латвии, в конечном итоге цены в этих странах на 20-30% ниже, чем в Латвии, и это доказывает, что снижение НДС не будет иметь желаемого эффекта для наших покупателей. Министр продолжает работу над расширением ассортимента компенсируемых лекарств и надеется, что цены на лекарства уменьшатся осенью.