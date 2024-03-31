Снижение налога на добавленную стоимость (НДС) не даст должного эффекта – значительного снижения цен на лекарства, заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери в программе TV24 Ziņu TOP.
Хотя в Литве и Эстонии НДС на лекарства на несколько процентов ниже, чем в Латвии, в конечном итоге цены в этих странах на 20-30% ниже, чем в Латвии, и это доказывает, что снижение НДС не будет иметь желаемого эффекта для наших покупателей. Министр продолжает работу над расширением ассортимента компенсируемых лекарств и надеется, что цены на лекарства уменьшатся осенью.
С аптеками и оптовыми торговцами ведутся переговоры о модели наценки, которая устанавливала бы фиксированную прибыль. С покупателей также будет взиматься 0,75 евро за выдачу рецептурных лекарств. По мнению Абу Мери, новая модель должна привести к тому, что чек покупателя за лекарства уменьшится на 15-20%. Цены снизятся не только на рецептурные некомпенсируемые лекарства, но и на компенсируемые.